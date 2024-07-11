Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Ханой уделяет первоочередное внимание восстановлению мостов, состояние которых сильно ухудшилось

Ханой будет уделять приоритетное внимание восстановлению и замене слабых и временных мостов в период с 2024 по 2025 год, чтобы улучшить транспортную инфраструктуру столицы для социально-экономического развития, сообщил муниципальный департамент транспорта.
  Столетний мост Лонгбьен в Ханое. Фото: ВИA  

Департамент выявил, что 55 мостов, находящихся в ведении города, требуют срочных инвестиций для реконструкции и ремонта. Это число было определено после тщательного анализа, основанного на отчетах по управлению мостами, инспекционных документах и нагрузочных испытаниях.

Кроме того, в уезах и городке Шонтай определены 89 слабых и временных мостов, которые нуждаются в ремонте или замене.

Транспортный сектор рекомендовал муниципальному народному комитету инвестировать в эти слабые мосты, так как большое количество мостов, различного уровня износа и ограниченные ресурсы создают определенного рода проблемы.

Департамент разделил слабые и временные мосты на три группы в порядке приоритетности инвестиций, включая мосты, нуждающиеся в полной реконструкции или замене, те, которые все еще могут использоваться, но требуют ремонта и усовершенствования, и те, которые не имеют значительных повреждений, но требуют регулярного мониторинга и технического обслуживания.

Подготовительные работы к строительству новых мостов, включая утверждение проектов, проектирование и расчистку территории, будут проводиться в период с 2024 по 2025 год.

Строительство, открытие и эксплуатация этих мостов запланированы на период с 2026 по 2030 год. В ходе инвестиционного процесса в период 2024-2025 годов приоритет будет отдаваться мостам, состояние которых сильно ухудшилось и которые являются небезопасными.


ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Состоялась официальная церемония приветствия президента То Лама, находящегося в Лаосе с государственным визитом

Состоялась официальная церемония приветствия президента То Лама, находящегося в Лаосе с государственным визитом

В 8 часов 40 минут 11 июля (по местному времени) на площади Национальной Ассамблеи во Вьентьяне состоялась торжественная церемония приветсивия президента То Лама и высокопоставленной вьетнамской делегации, находящихся с официальным визитом в Лаосской Народно-Демократической Республике. На церемонии приветствия председательствовал Генеральный секретарь, президент Лаоса Тонглун Сисулит.
ПОДРОБНЕЕ

Top