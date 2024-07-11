Ханой уделяет первоочередное внимание восстановлению мостов, состояние которых сильно ухудшилось

Столетний мост Лонгбьен в Ханое. Фото: ВИA

Департамент выявил, что 55 мостов, находящихся в ведении города, требуют срочных инвестиций для реконструкции и ремонта. Это число было определено после тщательного анализа, основанного на отчетах по управлению мостами, инспекционных документах и нагрузочных испытаниях.



Кроме того, в уезах и городке Шонтай определены 89 слабых и временных мостов, которые нуждаются в ремонте или замене.



Транспортный сектор рекомендовал муниципальному народному комитету инвестировать в эти слабые мосты, так как большое количество мостов, различного уровня износа и ограниченные ресурсы создают определенного рода проблемы.

Департамент разделил слабые и временные мосты на три группы в порядке приоритетности инвестиций, включая мосты, нуждающиеся в полной реконструкции или замене, те, которые все еще могут использоваться, но требуют ремонта и усовершенствования, и те, которые не имеют значительных повреждений, но требуют регулярного мониторинга и технического обслуживания.



Подготовительные работы к строительству новых мостов, включая утверждение проектов, проектирование и расчистку территории, будут проводиться в период с 2024 по 2025 год.



Строительство, открытие и эксплуатация этих мостов запланированы на период с 2026 по 2030 год. В ходе инвестиционного процесса в период 2024-2025 годов приоритет будет отдаваться мостам, состояние которых сильно ухудшилось и которые являются небезопасными.



