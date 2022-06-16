Ханой стремится ускорить развитие ночной экономики

Ханой работает над расширением ночной экономической деятельности, чтобы сформировать типичный экономический сектор, который способствует социально-экономическому развитию столицы.

Основные ночные центры города включают улицы в Старом квартале, такие как Та Хиен, Лыонг Нгок Куен, Ма Май, Ханг Нганг, Ханг Дао, Донг Суан, Ханг Бонг и Ханг Буом, где туристы часто собираются для покупок, кулинарии и развлекательных мероприятий. В выходные на улицах становится оживленнее.

Пешеходные улицы вокруг озера Хоанкием также привлекательны для посетителей. В первые 3 года после запуска количество иностранных посетителей, решивших остаться в районе Хоанкием, ежегодно увеличивалось на 13–22,8%, что способствовало увеличению поступлений в государственный бюджет в этом районе.

В этом году в городе открылись две дополнительные прогулочные зоны: улица Чин Конг Сон и древняя крепость Сон Тай.

По словам Нгуен Данг Тхао, директора правления древней деревни Дыонг Лам и древней крепости Шон Тай, каждый день один пешеходный маршрут крепости Шон Тай принимает около 10.000 посетителей, а в пиковые дни даже 15.000 человек.

Крепость Шон Тай была военной базой, построенной в 1822 году во время правления короля Минь Манга для защиты имперской цитадели Тханглонг.

Ночные туры в Ханое, в том числе «Расшифровка имперской цитадели Тханглонг» в Императорской цитадели Тханглонг и тур «Священная ночь - славный вьетнамский дух» в тюрьме Хоало, также сделали город более привлекательным в ночное время.

В рамках усилий по продвижению культурных ценностей города, ускорению развития туризма и увеличению времени пребывания и расходов туристов Ханой разрабатывает план экспериментального развития ночной экономики в районе Хоанкием с упором на культуру, кулинарные, развлекательные и торговые услуги.

Между тем, город также планирует сформировать дополнительные ночные пешеходные зоны вокруг озера Нгоккхань и полуострова Дао Нгок-Нгы Са на озере Чукбать.

Директор муниципального управления туризма Данг Хыонг Жанг сказал, что наряду с акцентом на потенциальные области для развития ночной экономики город должен уточнить условия для конкретных ночных услуг и издать конкретные правила в этой области, а также меры по устранению нарушения.

Ранее премьер-министр одобрил проект по развитию ночной экономики во Вьетнаме, чтобы некоторые виды деятельности могли работать в ночное время до 6 утра следующего дня в некоторых крупных туристических городах и зонах.

Проект направлен на использование потенциала ночной экономики во Вьетнаме для содействия общему экономическому росту, повышению доходов жителей при одновременном ограничении рисков и негативного воздействия на политическую безопасность, общественный порядок и безопасность.

В соответствии с проектом ночные мероприятия должны были увеличить часы работы в некоторых ключевых туристических районах, включая Ханой, Куангнинь, Хайфон, Хошимин, Дананг, Хойан, Тхыатхьен-Хюэ, Кантхо, Далат и Фукуок.

После пилотного внедрения будет проведена оценка экономической эффективности и эффективности управления, чтобы разработать операционную модель для ночной экономики и внедрить ее в других населенных пунктах.

Конкретные активности в ночное время, разрешенные планом, не разглашаются.

В рамках проекта будет разработана политика поощрения предприятий и домашних хозяйств к участию в ночной экономике, включая расширение их возможностей доступа к официальным финансовым источникам, особенно к банковским кредитам.

Продвижение туризма для ночных мероприятий будет усилено вместе с созданием продуктов для ночного туризма на основе культурных факторов каждой местности.

Премьер-министр также попросил провинциальные и муниципальные народные комитеты изучить экономические модели ночного времени, подходящие для их районов.

По словам премьер-министра, необходимо тщательно изучить как негативное, так и положительное влияние ночной деятельности.

Премьер-министр также обратился к населенным пунктам с просьбой разработать планы районов для проведения ночных мероприятий в будущем.