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Ханой стремится развивать экологически чистый туризм

Ханой предпринимает шаги для того, чтобы стать передовым городом зеленого туризма. Дорожная карта включает в себя запрет на использование одноразового пластика в отелях и туристических местах, начиная с 2026 года. Эта политика знаменует собой серьезный сдвиг в сторону экологичного туризма, начиная с таких предметов повседневного пользования, как зубные щетки, бритвы, пластиковые пакеты и миниатюрные флаконы для туалетных принадлежностей.

С 2026 года всем столичным заведениям размещения и туристическим объектам будет запрещено использовать одноразовые пластиковые изделия. В дальнейшем город планирует расширить этот запрет, постепенно отказавшись от бесплатных пластиковых пакетов на рынках и в магазинах, а к 2031 году полностью прекратить производство и импорт одноразовых изделий и изделий, содержащих микропластик.

Эксперты приветствовали этот шаг как смелую трансформацию туристического сектора Ханоя. По словам Ву Куок Чи, генерального секретаря Ассоциации туризма Вьетнама, переход к зеленой экономике - это не просто тенденция, а необходимость. Однако он признал, что этот путь является непростым, особенно для малого и микробизнеса, которые составляют большую часть туристического сектора Ханоя, из-за ограниченности ресурсов для экологичной модернизации. Он призвал к налоговым льготам, доступу к экологичным кредитам и усилению коммуникационной поддержки, чтобы помочь предприятиям адаптироваться.

Зеленый переход уже опробован в кафе, ресторанах и точках продажи напитков в районе кольцевой дороги № 1 в центре города, где апробируется практика отказа от пластика. Эти инициативы направлены на сокращение количества пластиковых отходов и одновременно на повышение глобального имиджа Ханоя как современного, экологически чистого города с гуманным отношением к природе.

Помимо запрета пластмасс, Ханой развивает продукты и направления зеленого туризма. Горный район Бави, который называют "зелеными легкими" западного Ханоя, становится образцом устойчивого туризма. Этот район, окруженный девственными лесами, прохладным климатом и богатой этнической культурой, теперь предлагает такие развлечения, как пребывание в этнической общине Зао, купание в травах, оздоровительные ретриты, треккинговые туры и посещение священных мест, таких как храм Тхыонг и реликтовый комплекс К9.

Городской зеленый туризм также набирает обороты благодаря креативным турам, таким как поездки на электромобилях по Старому кварталу Ханоя, пешеходные экскурсии по французской архитектуре и велосипедные прогулки по древним деревням, таким как Колоа и Батчанг. В районе Хоанкием 30 объектов культурного наследия приняли модель туризма без курения, чтобы обеспечить более чистую и здоровую среду для посетителей.

В настоящее время ведется работа по повышению осведомленности и наращиванию потенциала. Наряду с учебными турами проводятся тренинги по сокращению отходов, охране дикой природы и экологичному поведению. Ханой также разрабатывает систему оценки «зеленого» туризма, охватывающую вопросы энергопотребления, защиты биоразнообразия и вклада сообщества, чтобы направлять и поддерживать туристические направления в их «зеленом» движении.

По словам Данг Хыонг Жанг, директора Департамента туризма Ханоя, такие модели, как объект экологического туризма Хыонгшон, уже показали ощутимые результаты: доля туризма и услуг в местной экономике составляет почти 35%.

Поскольку глобальные путешественники все чаще отдают предпочтение экологической ответственности и устойчивому развитию, последовательное развитие зеленого туризма в Ханое не только укрепляет его бренд, но и повышает долгосрочную конкурентоспособность, начиная с таких простых вещей, как бамбуковая зубная щетка или многоразовая сумка для покупок.

ВИА/ИЖВ

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