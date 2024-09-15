Ханой стремится к укреплению связей с аргентинскими населенными пунктами

На встрече с советом и администрацией Буэнос-Айреса 12 августа Нгуен Нгок Туан высоко оценил солидарность, дружбу и практическое сотрудничество между Вьетнамом и Аргентиной на протяжении более чем пяти десятилетий с момента установления дипломатических отношений и 14 лет с тех пор, как две страны установили всестороннее партнерство.



Отметив координацию посольства Аргентины во Вьетнаме в организации различных мероприятий по культурному обмену, чиновник выразил пожелание, чтобы обе стороны активизировали обмен опытом в области укрепления потенциала, повышения эффективности и инспекционной роли избранных народом органов власти, а также организации управления на всех уровнях.

Он также призвал к сотрудничеству в области поощрения инвестиций, городского управления, транспорта, охраны окружающей среды, сохранения культурного наследия, а также развития туризма и спорта, в частности футбола.

Матиас Лопес, первый вице-президент городского совета Буэнос-Айреса, высоко оценил соглашение о сотрудничестве между двумя столицами, подписанное в 2008 году, и выразил надежду, что обе стороны продолжат расширять обмен делегациями, культурное взаимодействие и изучение инвестиционного и торгового потенциала.

Ана Сиути, заместитель министра по международным отношениям Буэнос-Айреса, подтвердила, что Вьетнам в настоящее время является ключевым центром инноваций в Юго-Восточной Азии, в частности, парком высоких технологий Хоа Лак в Ханое. По ее словам, Буэнос-Айрес готов обмениваться опытом и сотрудничать с вьетнамской столицей в области технологического развития и производства высокотехнологичной продукции.

В рамках рабочего визита 13 августа состоялась Ханойско-аргентинская конференция по продвижению инвестиций, торговли и туризма, в которой приняли участие около 70 вьетнамских и аргентинских предприятий.

В своем вступительном слове Нгуен Нгок Туан подчеркнул, что Вьетнам считается безопасным, привлекательным и перспективным направлением с благоприятной инвестиционной средой для иностранного бизнеса. Он подчеркнул, что, опираясь на прочные политические и дипломатические связи, две страны намерены активизировать экономическое и торговое сотрудничество, достигнув к 2025 году целевого показателя двусторонней торговли в 10 миллиардов долларов.

Он заверил, что власти Ханоя всегда ценят, поддерживают и готовы создавать наилучшие условия для инвестирования и эффективной работы иностранного бизнеса.

На конференции посол Вьетнама в Аргентине Нго Минь Нгует подчеркнул значительный потенциал двух стран для двустороннего сотрудничества. Двусторонний товарооборот увеличился почти в 17 раз до 3,45 миллиарда долларов США в 2023 году с 204 миллионов долларов США в 2004 году. В настоящее время Вьетнам является шестым по величине торговым партнером Аргентины и пятым по величине экспортным рынком в мире, в то время как Аргентина является третьим по величине торговым партнером Вьетнама в Латинской Америке.

Президент Торговой палаты Меркосур-АСЕАН (MACC) Родольфо Каффаро Крамер заявил, что надеется на создание совместных предприятий с вьетнамскими фирмами, особенно в области сохранения сортов риса и эмбрионов крупного рогатого скота. Он также подчеркнул важность улучшения авиасообщения для активизации торговых обменов и предложил открыть прямое воздушное сообщение между двумя странами.

В завершение мероприятия представители вьетнамского и аргентинского бизнеса подписали различные соглашения о сотрудничестве.

Во время пребывания в Аргентине делегация Ханоя также возложила венок к памятнику Хо Ши Мина в Буэнос-Айресе, провела встречи с представителями местных департаментов юстиции, городского развития и иностранных дел, а также поработала с посольством Вьетнама.