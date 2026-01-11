Ханой стремится к созданию современной системы здравоохранения

Пациент оплачивает больничные услуги с использованием безналичных расчётов. Фото: qdnd.vn

Внедрение электронных медицинских карт и цифровых медицинских записей на базе национальной платформы электронной идентификации VNeID, предоставление медицинских услуг с использованием удостоверений личности граждан, а также развитие системы внебольничной экстренной медицинской помощи способствовали формированию современной, эффективной и ориентированной на человека системы здравоохранения.

По данным городского департамента здравоохранения, уровень недоедания среди детей в возрасте до пяти лет снизился на 0,2 процентного пункта по сравнению с 2024 годом. В настоящее время около 97% населения города охвачены системой электронных персональных медицинских карт.

В отрасли зафиксировано 17,8 млн посещений пациентов с использованием удостоверений личности граждан вместо бумажных медицинских страховых карт. Все 42 государственные больницы перешли на прием безналичных платежей через банковские системы и электронные кошельки. Внедрение киосков самообслуживания позволило сократить время ожидания пациентов с 15 минут до одной–двух минут, при этом медицинские данные были объединены и взаимосвязаны в рамках всей системы здравоохранения.

Электронные медицинские карты и цифровые медицинские записи на платформе VNeID получили широкое распространение: все 42 государственные больницы завершили их развертывание с опережением установленного графика. Около 3,1 млн граждан интегрировали свои цифровые медицинские записи в систему VNeID. Более 95 тыс. направлений и 446 тыс. талонов на повторный прием были переведены в электронный формат.

Положительные результаты также отмечены в сфере профилактической медицины, управления безопасностью пищевых продуктов, работы в области народонаселения и защиты детей, профилактики социальных пороков, внедрения информационных технологий и развития международного сотрудничества.

В частности, службы экстренной транспортировки и медицинского реагирования в настоящее время функционируют в круглосуточном режиме на семи станциях экстренной помощи по всему городу. Они обеспечивают оказание догоспитальной помощи и тесное взаимодействие с больницами для предоставления внебольничных экстренных медицинских услуг. Медицинское обеспечение было успешно организовано и в ходе крупных мероприятий, включая парад по случаю 80-летия Августовской революции и Национального дня (2 сентября), а также сессии Национального собрания.

Директор городского департамента здравоохранения доктор Нгуен Чонг Зиен отметил, что цифровая трансформация и впредь останется ключевой и непрерывной задачей в повышении качества медицинского обслуживания. По его словам, отрасль продолжит расширять комплексное применение цифровых технологий в профессиональной деятельности с целью повышения эффективности управления и качества услуг, стремясь к формированию современной, прозрачной и ориентированной на человека системы здравоохранения.

Наряду с этим Ханой будет и далее повышать качество больничных услуг, упрощать административные процедуры и усиливать профессиональную поддержку на всех уровнях системы здравоохранения.

Одновременно развитие внебольничной экстренной медицинской помощи остается одним из приоритетных направлений. На практике многие жители по-прежнему сталкиваются с трудностями при получении своевременной экстренной помощи из-за транспортных заторов, узких переулков и других объективных ограничений. В этом контексте сеть экстренной помощи 115 играет жизненно важную роль как ближайшее звено системы здравоохранения, обеспечивая санитарную транспортировку и догоспитальное лечение, тем самым способствуя защите здоровья населения.

По словам Нгуен Чонг Зиена, городской сектор здравоохранения и в дальнейшем будет сосредоточивать усилия на снижении рисков при реагировании на экстренные ситуации, чтобы гарантировать пациентам безопасную, оперативную и эффективную медицинскую помощь.



