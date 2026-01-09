Ханой стремится к созданию современной системы здравоохранения

Внедрение электронных медицинских карт, цифровых медицинских записей на базе национальной платформы электронной идентификации VNeID, медицинских услуг с использованием удостоверений личности граждан, а также развитие внебольничной экстренной медицинской помощи способствовали формированию современной, эффективной и ориентированной на человека системы здравоохранения.

По данным городского департамента здравоохранения, уровень недоедания среди детей в возрасте до пяти лет снизился на 0,2 процентного пункта по сравнению с 2024 годом. В настоящее время около 97% населения города охвачены системой электронных персональных медицинских карт.

В отрасли было зафиксировано 17,8 млн посещений пациентов с использованием удостоверений личности граждан вместо бумажных медицинских страховых карт. Все 42 государственные больницы теперь принимают безналичные платежи через банки или электронные кошельки. Киоски самообслуживания помогли сократить время ожидания с 15 минут до всего одной–двух минут, при этом медицинские данные были объединены и взаимосвязаны в рамках всей системы.

Электронные медицинские карты и цифровые медицинские записи на платформе VNeID получили широкое внедрение: все 42 государственные больницы завершили их развертывание с опережением графика. Около 3,1 млн граждан интегрировали свои цифровые медицинские записи в VNeID. Более 95 тыс. направлений и 446 тыс. талонов на повторный прием были оцифрованы.

Профилактическая медицинская помощь, управление безопасностью пищевых продуктов, работа в сфере народонаселения и защиты детей, профилактика социальных пороков, внедрение информационных технологий, а также международное сотрудничество также принесли положительные результаты.

В частности, службы экстренной транспортировки и медицинского реагирования в настоящее время работают круглосуточно на семи станциях экстренной помощи по всему городу, будучи готовыми оказывать догоспитальную помощь и тесно взаимодействовать с больницами для предоставления внебольничных экстренных медицинских услуг. Планы медицинского обеспечения также были успешно реализованы в ходе крупных мероприятий, таких как парад по случаю 80-летия Августовской революции и Национального дня (2 сентября), а также сессии Национального собрания.

Директор городского департамента здравоохранения доктор Нгуен Чонг Зиен отметил, что цифровая трансформация и впредь будет оставаться ключевой и непрерывной задачей в деле повышения качества медицинского обслуживания. По его словам, отрасль продолжит расширять комплексное применение цифровых технологий в профессиональной деятельности с целью повышения эффективности управления и качества услуг, стремясь к формированию современной, прозрачной и ориентированной на человека системы здравоохранения.

В то же время Ханой будет и далее повышать качество больничных услуг, упрощать административные процедуры и укреплять профессиональную поддержку на всех уровнях медицинских учреждений.

Наряду с лечебной деятельностью развитие внебольничной экстренной медицинской помощи по-прежнему остается одним из ключевых приоритетов. На практике многие жители все еще сталкиваются с трудностями в получении своевременной экстренной помощи из-за транспортных заторов, узких переулков и других ограничивающих факторов. В этом контексте сеть экстренной помощи 115 играет жизненно важную роль как ближайшее звено системы здравоохранения, напрямую обеспечивая санитарную транспортировку и догоспитальное лечение, способствуя защите здоровья населения.

По словам Дьена, городской сектор здравоохранения и впредь будет сосредоточивать усилия на минимизации рисков при реагировании на экстренные ситуации, чтобы гарантировать пациентам безопасную, оперативную и эффективную медицинскую помощь.