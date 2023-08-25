Ханой стремится к расширению моделей агроэкотуризма

Применение передовых технологий в выращивании фруктовых деревьев и развитии экотуризма открыло новое направление в сельскохозяйственном секторе Ханоя, способствуя сохранению экологической обстановки и увеличению доходов местного населения.

Фермеры в районе Бак Ты Лием собирают урожай помело зиен (Фото: hanoimoi.com.vn)

По словам Нгуен Хыу Ки из уезда Данфыонг, его семья изучила различные модели ведения сельского хозяйства в разных районах, прежде чем разработать модель выращивания винограда, обслуживающую туризм, предлагающую экскурсии и продажу продукции. С начала этого года его фруктовый сад принял около 200 посетителей.

Жители общины Киман уезда Тханьоай, используя все преимущества прибрежных территорий, выращивают фруктовые деревья, такие как помело зиен, апельсин Кань, тайваньская гуава и яблоня.

По словам директора Ханойского центра развития сельского хозяйства Хоанг Тхи Хоа, в городе насчитывается более 22 тыс. га плодовых деревьев, включая многочисленные модели агроэкотуризма, которые приносят от 500 до 700 млн. донгов (20.990 – 29.387 долл. США) с каждого гектара в год.

К настоящему времени в Ханое создано 14 зон по выращиванию ценных фруктовых деревьев общей площадью 15.500 га, главным образом в уездах Данфыонг, Чыонгми, Фуктхо и Куокоай.

Ву Тхи Хыонг, директор Ханойского центра развития сельского хозяйства, заявила, что подразделение будет продолжать оказывать поддержку жителям в разработке новых моделей выращивания фруктовых деревьев, приносящих высокую экономическую выгоду, с целью дальнейшего расширения зон выращивания высококачественных фруктовых деревьев, связанных с экотуризмом.

Центр будет организовывать учебные курсы по безопасному выращиванию фруктовых деревьев в связи с развитием туризма, сказала Хыонг, добавив, что местные власти должны поощрять туристические предприятия к разработке туров и диверсификации туристических продуктов с целью изучения продуктов сельскохозяйственного туризма.

По словам заместителя директора муниципального департамента сельского хозяйства и развития сельских районов Нгуена Мань Фыонга, Ханой будет расширять модели выращивания экологически чистых фруктовых деревьев, соответствующих стандартам качества VietGAP и GlobalGAP.

В Ханое планируется сертифицировать на соответствие стандартам качества около 50-70% площадей выращивания фруктовых деревьев. Аграрный сектор города стремится постепенно развивать синхронизированные зоны выращивания высококачественных фруктовых деревьев, связанные с экотуризмом, способствуя созданию дополнительных возможностей потребления для местных жителей.

Эксперты считают, что агротуризм имеет большие возможности для роста, когда традиционные туристические продукты используются в течение длительного времени, а спрос туристов на новый туристический опыт растет.

Ожидается, что агротуризм принесет совершенно новое вдохновение путешественникам, у которых будет возможность окунуться в повседневную жизнь фермеров в естественной среде. Более того, агротуризм призван создать новые средства к существованию для сельских жителей за счет создания новых рабочих мест, восстановления и продвижения традиционных ценностей, улучшения условий жизни местного населения.

В настоящее время агротуристические продукты в Ханое в основном сосредоточены на выращивании влажного риса и культуре региона северной дельты, наряду с сочетанием агротуризма, культурного наследия и ремесленной деревни. Были развиты сельские фермы, обслуживающие школьный туризм и отдых в выходные на окраинах и в окрестностях города./.