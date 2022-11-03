Ханой стремится к более тесному партнерству с США

Заместитель председателя Народного комитета Ханоя Нгуен Мань Куен возглавил делегацию в США с целью усиления деятельности по продвижению инвестиций, торговли и туризма и поиска большего числа деловых партнеров в США.

В Сан-Франциско делегация встретилась с директором Управления международной торговли и коммерции мэрии Сан-Франциско, прежде чем провести семинар по продвижению инвестиций, торговли и туризма между Ханоем и Сан-Франциско.

В семинаре приняли участие представители Вьетнамско-американской бизнес-ассоциации (VABA) и ряда американских предприятий в области охраны окружающей среды и переработки отходов, финансово-банковских услуг, цифровых и информационных технологий, строительства, недвижимости и поставщиков для крупных ресторанов в США, а также зарубежных вьетнамских предприятий в США.

В Вашингтоне делегация посетила посольство Вьетнама. Они также провели рабочую встречу с представителями мэрии Вашингтона.

На встречах и мероприятиях Куен популяризировал политику поддержки и стимулы, которые Ханой предоставляет инвесторам, а также потенциал и преимущества города - одного из двух основных экономических локомотивов Вьетнама. Он также ответил на вопросы представителей бизнеса.

Куен отметил, что экспортная выручка Ханоя, полученная от американского рынка, достигла 3,4 млрд. долл. США в 2021 году, увеличившись на 25,9% в годовом исчислении, в то время как город импортировал с рынка товаров на 1,3 млрд. долл. США, что больше на 23%.

Чиновник подчеркнул, что Ханой высоко ценится за его социально-политическую стабильность, экономический потенциал и преимущества в богатых культурных ценностях и туризме.