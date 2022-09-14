Ханой стремится использовать электрические автобусы для защиты окружающей среды

Электробус Винбус в Ханое. Фото: ВИА Это будет частью целей и дорожной карты по реализации программы действий по переходу на «зеленую» энергию и сокращению выбросов углерода и метана в транспортной отрасли, которую городской Народный комитет поручил Министерству транспорта разработать совместно с соответствующими подразделениями.

С тех пор как в декабре 2021 года в Ханое были введены в эксплуатацию первые электрические автобусы, количество автобусных маршрутов с использованием «умных» электрических автобусов в городе увеличилось до 9, что способствует повышению качества общественного транспорта в столице.

Услуги, предоставляемые компанией «Экологические транспортные услуги Vinbus» (VinBus), входящим в крупнейший вьетнамский конгломерат Vingroup, привлекает большое количество пользователей благодаря своему высокому качеству и безвредности для окружающей среды.

Каждый автобус оснащен автоматизированной системой, способной предупреждать о небезопасных ситуациях, бортовой системой громкой связи, бесплатным Wi-Fi, USB-портами для зарядки и камерами наблюдения, среди прочего.

С аккумуляторной батареей емкостью 281 кВтч автобус может проехать от 220 до 260 км без подзарядки. Он может полностью зарядиться всего за 2 часа в сети зарядных станций VinBus мощностью 150 кВт.

Тхай Хо Фыонг, заместитель директора городского центра управления общественным транспортом, сказал, что в первой половине этого года электрические автобусы перевезли более 122 млн. пассажиров, и эта цифра постоянно растет.

Благодаря хорошим отзывам пользователей, в ближайшее время центр будет работать с VinBus над запуском большего количества маршрутов, чтобы привлечь больше пассажиров к услугам общественного транспорта, способствуя снижению загрязнения воздуха и шума на городских улицах.

Между тем, Ханойская транспортная корпорация в настоящее время управляет 83 автобусными маршрутами и 1 маршрутом BRT с общим количеством около 1.100 автомобилей. Количество транспортных средств, подлежащих замене электробусами с 2025 года, составляет 225 единиц или 21,3% от общего числа.

В соответствии с правительственной программой действий по переходу на «зеленую» энергию и сокращению выбросов углерода и метана, Вьетнам стремится к тому, чтобы 100% новых автобусов использовали электричество или «зеленую» энергию с 2025 года.

Он также нацелен на то, чтобы с 2030 года по крайней мере половина всех транспортных средств и все новые такси работали на электричестве или экологически чистой энергии. К 2050 году 100% автобусов и такси будут использовать эти виды энергии.

План также направлен на повышение количества пассажиров, перевозимых общественным транспортом, до 45–50 % в Ханое, 25% в Хошимине, 25–35 % в городе Дананг, 20 % в городе Кантхо, 10-15% в городе Хайфон с 2025 года.

Этот показатель в этих городах провинциального уровня должен составлять не менее 40% к 2050 году.

Общая цель плана действий состоит в том, чтобы разработать «зеленую» транспортную систему с нулевым уровнем выбросов к 2050 году, как Вьетнам обязался на 26-й Конференции Организации Объединенных Наций по изменению климата (COP26).

Целью на 2030 год является повышение эффективности использования энергии и расширение использования электроэнергии и «зеленой» энергии в областях, которые готовы с точки зрения технологий, правил и ресурсов, чтобы помочь выполнить обязательства в рамках Определяемого на национальном уровне вклада и сократить выбросы метана.

С этого момента и до 2050 года транспортный сектор будет разумно развивать транспортные средства и активно переводить все транспортные средства, транспортное оборудование и инфраструктуру на электрические и экологически чистые транспортные средства с целью достижения нулевого уровня выбросов.

Что касается автомобильного транспорта, то в период с 2022 по 2030 год план направлен на продвижение производства, сборки, импорта и использования электромобилей, расширение использования биотоплива E5 для всех дорожных транспортных средств, разработку систем зарядки и поощрение как существующих, так и новых автовокзалов, и зон отдыха для принятия «зеленой» практики.



