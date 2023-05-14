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Ханой стремится возглавить индустриализацию и модернизацию страны
Создание, развитие центров творчества и инноваций
В плане указаны критерии оценки осуществления индустриализации и модернизации в столице, определены работы, связанные с конкретными задачами и обязанностями каждого ведомства, должностного лица и члена партии по выполнению программы действий.
В плане определены критерии оценки осуществления индустриализации и модернизации в столице, а также определены работы, связанные с конкретными задачами и ответственностью каждого ведомства, должностного лица и члена партии при выполнении программы действий.
В частности, существует в общей сложности 26 критериев, в том числе восемь, связанных с экономическим развитием, девять - с развитием культуры, пять - с городским развитием и четыре - с охраной окружающей среды и управлением.
Что касается создания и совершенствования соответствующих механизмов и политики, городской Народный комитет поручил Департаменту юстиции координировать свои действия с другими ведомствами для ускорения разработки Закона о столице (пересмотренного) с принципом включения в него только конкретных вопросов, которые являются типичными или не охватываются другими законами. Город также будет изучать и применять пилотные модели государственных инвестиций - частного управления и частных инвестиций - общественного использования. Он будет совершенствовать стандарты, правила и технические нормы отраслей и сфер, близких к реальности и характеристикам столицы, а также международные стандарты.
Департамент науки и технологий должен работать с соответствующими ведомствами над созданием механизмов стимулирования научно-технического развития и инноваций, чтобы поощрять предприятия инвестировать в исследования и разработки. Департамент также должен проконсультироваться с муниципальным народным комитетом, чтобы продолжить вносить предложения на высший уровень о назначении Ханоя управляющим парком высоких технологий Хоалак, а также о строительстве и развитии центров творчества и инноваций.
Подготовка к инвестированию и строительству Кольцевой дороге №5 до 2030 года
Народный комитет Ханоя также поручил Департаменту промышленности и торговли создавать предприятия и промышленные товары, использующие современные, экологически чистые технологии с высокой добавленной стоимостью, и уделять приоритетное внимание развитию концентрированного промышленного производства.
Кроме того, в городе будут развиваться вспомогательные отрасли промышленности в трех ключевых областях производства комплектующих и запасных частей. К ним относятся текстильный, кожевенный и обувной секторы, высокотехнологичные отрасли промышленности и несколько низкоуглеродистых отраслей, которые экономно используют землю и ресурсы.
К 2025 году Ханой намерен увеличить долю обученной и квалифицированной рабочей силы до 75-80% и сохранить уровень безработицы в городе ниже 3%. Город также намерен полностью оцифровать свои правительственные учреждения и и зарекомендовать себя как умный город, способствуя развитию цифровой экономики и цифрового общества.
Для поддержки национальной цифровой трансформации Ханой планирует развивать технологический бизнес и помогать предприятиям в исследовании, разработке и освоении основных технологий, цифровых продуктов и услуг. Город также сосредоточится на строительстве современной интегрированной инфраструктуры для поддержки быстрой и устойчивой урбанизации, которая послужит прочной основой для индустриализации и модернизации. Это предполагает завершение проекта «Кольцевой дороге №4» до 2027 года и подготовку к инвестированию и строительству Кольцевой дороге №5 до 2030 года.
План Ханоя также направлен на создание современной, передовой и экологичной системы общественного транспорта, которая будет удовлетворять 30-35% спроса на поездки к 2025 году и 45-50% к 2030 году. Город также намерен перевести забор воды с подземных вод на поверхностные воды Красной реки, реки Да и реки Дуонг для обеспечения всех домохозяйств чистой водой.
Еще одна цель - к 2030 году иметь от трех до пяти городских районов. В плане подчеркивается важность устойчивого развития, охраны окружающей среды и сохранения культуры в процессе индустриализации.
В процессе развития крайне важно повысить эффективность использования природных ресурсов, защитить окружающую среду и решить проблему изменения климата, при этом культурные и человеческие ценности вьетнамского народа будут играть центральную роль в процессе индустриализации, говорится в плане.