Ханой ставит целью рост ВВП более чем на 11% в 2026 году

Согласно плану, средний доход на душу населения должен достичь 198 млн. донгов (7600 долларов США) в год, а доходы государственного бюджета, по прогнозам, составят около 546,93 трлн. донгов. В то же время город совершенствует свою институциональную структуру и готовит генеральный план развития столицы на 100 лет.

Ключевым шагом является ужесточение контроля за расходами государственного бюджета. Помимо сокращения текущих расходов на 10 процентов с целью формирования ресурсов для реформы заработной платы, ведомства, органы и местные власти обязаны дополнительно сэкономить ещё 10 процентов текущих расходов для поддержки политики социального обеспечения в соответствии с указаниями Правительства.

В сфере государственных инвестиций Ханой ввёл немедленное сокращение на 5 процентов по уже распределённым капитальным расходам, направив высвобожденные средства целевым образом на реализацию стратегического железнодорожного проекта Лаокай – Ханой – Хайфон.

В области управления природными ресурсами город повышает требования к стандартам планирования, чтобы обеспечить экономичное, эффективное и устойчивое использование земельных, минеральных и иных ресурсов, одновременно сокращая потери, расточительство и ущерб окружающей среде.

Власти также ускоряют пересмотр проблемных земельных проектов, ранее выявленных в ходе проверок, аудитов или судебных разбирательств, включая проекты, застопорившиеся из-за затяжных споров о землепользовании, решая вопросы в пределах своей компетенции либо передавая их на более высокий уровень в строгом соответствии с законом.

Весь процесс должен быть прозрачным и справедливым, обеспечивая баланс интересов государства и инвесторов, чтобы как можно быстрее вернуть земельные ресурсы в хозяйственный оборот и предотвратить дополнительные потери. Будет обеспечена чёткая персональная ответственность, особенно руководителей ведомств, за любые нарушения, неэффективное управление ресурсами или расточительное поведение, от незаконного использования земли до её полного забрасывания.

В сфере управления государственными активами Ханой планирует завершить всестороннюю проверку правительственных учреждений, земель и объектов, находящихся в государственной собственности, решительно устраняя случаи недоиспользования или низкой эффективности и придерживаясь политики нулевой терпимости к любым фактам расточительства или утраты государственного имущества.

Столица также ускоряет освоение средств государственных инвестиций, отдавая приоритет проектам общенационального значения, ключевой инфраструктуре и межрегиональным проектам по развитию связанности. Сокращение бюрократии за счёт оптимизации организационной структуры, уменьшения численности кадров и реформирования государственной службы обозначено в качестве одного из главных приоритетов для повышения эффективности государственного управления.

В то же время Ханой направляет ресурсы на цифровую трансформацию и развитие науки и технологий, одновременно формируя широкую культуру бережливости и неприятия расточительства в государственных органах, а также призывая жителей внедрять практики экономии как в производственной деятельности, так и в повседневном потреблении.