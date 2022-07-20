Ханой способствует развитию региональных связей

Власти Ханоя осознавали важность производства, распределения и связей между спросом и предложением с другими населенными пунктами для развития столицы.

Муниципальный народный комитет разработал планы по укреплению сотрудничества и связей с провинциями и городами по всей стране в поддержку производства, коммерческого продвижения и продажи продукции, в рамках которых столица подписала множество программ сотрудничества и меморандумы о взаимопонимании со многими населенными пунктами.

В этом году городские власти определили для департаментов и секторов направление сотрудничества и оказания помощи другим провинциям и городам в областях, в которых Ханой имеет преимущества или которым отдает приоритет, с целью содействия социально-экономическому развитию не только столицы, но и других местностей.

В Ханое было проведено несколько ярмарок, представляющих местную сельскохозяйственную продукцию и продукты в рамках программы «Одна община — один продукт» (ОООП) в районах Чыонгми, Мидык, Фусюйен и Бави, городская торговая ярмарка сельскохозяйственной продукции и продукции ОООП, а также фруктовый фестиваль.

Город планирует направить больше делегаций в другие населенные пункты в северных, центральных и южных регионах, чтобы представить продукцию Ханоя, а также принять участие в мероприятиях по продвижению торговли и туризма по всей стране.

Муниципальные власти будут поддерживать мероприятия по укреплению региональных связей, в частности те, которые направлены на обеспечение связи между спросом и предложением товаров между Ханоем и другими городами и провинциями. Город окажет помощь другим населенным пунктам в открытии их стендов на торговых мероприятиях в Ханое и в установлении контактов с партнерами для рекламы их продукции на рынке Ханоя. Кроме того, это создаст благоприятные условия для того, чтобы другие населенные пункты открыли магазины сбыта своей продукции в Ханое.

Ханой планирует помочь своим предприятиям в поиске возможностей для инвестиций в торговую инфраструктуру в других местах. Он будет работать с центрами продвижения промышленности и энергосбережения в провинциях и центральных городах для проведения мероприятий, стимулирующих торговлю ремесленными изделиями и энергосберегающей продукцией.

В частности, столица уделяет внимание развитию общественного туризма. Она способствует обмену информацией о государственном управлении туризмом и разработке политики и механизмов для содействия развитию туризма с органами управления туризмом в других местах.

В то же время городские власти будут продолжать преодолевать трудности и препятствия для туристического сектора и принимать решения, которые помогут восстановить сектор после пандемии COVID-19.

Муниципальный народный комитет также разработал планы сотрудничества с населенными пунктами по всей стране в области культуры и спорта, образования и обучения, здравоохранения, информации и связи, научных исследований и развития технологий, городского строительства и управления, охраны окружающей среды, информационных технологий и цифровой трансформации, транспорта, занятости и социального обеспечения.

В 2021 году, когда сложные события, связанные с пандемией COVID-19, повлияли на производство и товарооборот, Ханой выступил с инициативой организации онлайн-торговли, соединяющей предприятия города с их коллегами в северных провинциях Хайзыонг, Шонла, Бакжанг и Хынгйен.

Столица также помогла 25 провинциям и городам вывести на рынок Ханоя в общей сложности 2.000 продуктов ОООП, что позволило им продать более 300.000 тонн товаров. Многие продукты ОООП из других мест были выставлены на полках в 42 торговых точках Ханоя, продающих местные продукты ОООП.

Ханой будет продолжать приглашать кооперативы и предприятия из других мест для участия в торговых ярмарках и мероприятиях по продвижению торговли в городе, таких как неделя вьетнамских товаров, неделя фруктов и сельскохозяйственной продукции, ярмарка безопасности пищевых продуктов, фестиваль фруктов или выставка подарков в Ханое, тем самым укрепляя торговые связи.

Примером усилий Ханоя по укреплению связей с населенными пунктами по всей стране является недавняя недельная программа продвижения торговли, совместно организованная столицей и центральной провинцией Нгеан. Неделя, проходившая с 9 по 12 июня, прошла на пешеходной улице Хо Тунг Мау в городе Винь, Нгеан, и представила различные товары обоих районов, в том числе изделия ручной работы, подарки, продукты питания и многое другое.