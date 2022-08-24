Ханой сотрудничает с французским бизнесом в авиационной отрасли

Исполняющая обязанности директора департамента торговли столицы Чан Тхи Фыонг Лан отметила быстро растущий спрос на цепочки поставок продукции и услуг в авиационной отрасли в Юго-Восточной Азии, в том числе во Вьетнаме и в частности в Ханое.

Она сказала, что подписание Меморандума о взаимопонимании поможет Ханою в развитии высококачественной сети устойчивого производства, поставок и потребления в авиационной отрасли.

Сотрудничество также поможет создать благоприятную среду для подключения предприятий Ханоя к международным цепочкам поставок авиационной продукции и услуг, помогая им стать поставщиками.

Официальный представитель Ханоя попросил ABE помочь организовать делегацию Ханоя для участия в мероприятии Aeromart Toulouse во Франции.

Ожидается также, что ABE будет работать с Ханоем для организации серии деловых и инвестиционных мероприятий по установлению контактов между поставщиками авиационной продукции и услуг в Ханое с глобальной высококачественной сетью производства и поставок в авиационной отрасли, включая Aero Expo Hanoi & Vietnam Aviation Forum 2023.

Стефан Касте, председатель ABE, сказал, что благодаря своему опыту и связям компания выберет подходящих международных партнеров для проведения мероприятий.