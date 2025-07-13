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Ханой создаст инновационный центр в качестве акционерного общества для стимулирования технологического роста
Здесь также насчитывается более 1000 стартапов, или более 26% от общего числа стартап-компаний во Вьетнаме, а также 38% бизнес-инкубаторов и 40% акселераторов.
Примечательно, что с 2023 года парк высоких технологий Хоалак был передан под управление города, что позволило создать важнейшую инфраструктуру для инновационной экосистемы города.
Ожидается, что инновационный центр Ханоя поможет сконцентрировать ресурсы и создать прорывные проекты для быстрого и устойчивого роста.
Согласно проекту, инновационный центр будет функционировать как акционерное общество. Он также будет консультировать по вопросам научно-технической политики, поддерживать коммерциализацию, создавать цифровую инфраструктуру и управлять стартап-инкубаторами и акселераторами.
Кроме того, центр будет осуществлять программы по подготовке кадров в области высоких технологий, разрабатывать городские интеллектуальные информационные платформы, а также создавать биржу цифровых активов и инновационный фонд для поддержки стартапов и венчурного финансирования.
Она также будет направлена на развитие партнерских отношений между государственным, частным и академическим секторами, поддержку передачи технологий и создание сообщества экспертов и инновационных предприятий.