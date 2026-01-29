Ханой создаёт новый импульс для промышленного роста

Производство электронных устройств на предприятии Rhythm Precision Vietnam Co., Ltd. в промышленной зоне Нойбай (Ханой). Фото: hanoimoi.vn



По данным городского Департамента промышленности и торговли, индекс промышленного производства столицы в 2025 году вырос на 7,2% в годовом выражении, что заметно выше показателя 2024 года, когда рост составил 5,9%.

Обрабатывающая промышленность сохранила роль основы индустриального роста. Добавленная стоимость в этом секторе увеличилась на 7,18%, обеспечив вклад в общий рост ВРП Ханоя на уровне 0,85 процентного пункта. Ряд отраслей обрабатывающей промышленности продемонстрировал особенно высокие темпы, что свидетельствует о смещении акцента в сторону производств с более высокой добавленной стоимостью. Выпуск автотранспортных средств подскочил на 17,3%, производство неметаллической минеральной продукции выросло на 13,1%. Производство электроники и компьютерной техники расширилось на 12,9%, а выпуск изделий из кожи и смежной продукции увеличился на 11,2%.

При общей позитивной динамике отдельные отрасли по-прежнему сталкивались с трудностями. Снизились объёмы производства мебели - кроватей, шкафов, столов и стульев, а также электрооборудования, главным образом из-за нестабильного спроса и усиления конкуренции на рынке.

Одним из наиболее заметных улучшений в прошлом году стало резкое сокращение складских запасов. По итогам года запасы в секторе обрабатывающей промышленности уменьшились на 31,3% по сравнению с концом 2024 года. Существенное снижение было зафиксировано в автопроме, фармацевтике, производстве бумаги и бумажных изделий, а также в швейной отрасли, что свидетельствует о более высокой способности рынка поглощать продукцию и о более эффективном управлении производством на предприятиях.

По словам Чан Фыонг Лама, генерального секретаря Ассоциации предприятий вспомогательных отраслей Ханоя, 2025 год стал этапом ускорения для этого сегмента: компании повысили устойчивость и научились эффективнее адаптироваться к колебаниям мировой экономики.

На уровне предприятий Акционерное общество Garment 10 сообщило о уверенных результатах, несмотря на сохраняющуюся неопределённость на экспортных рынках. Его генеральный директор Тхан Дык Вьет отметил, что благодаря усилиям по поддержанию производства и стабильной занятости, а также более действенной поддержке со стороны городских властей в части административной реформы и содействия инвестициям, компания в 2025 году достигла внешнеторгового оборота в 328 млн долларов США, включая более 200 млн долларов США экспорта. Выручка составила 5,136 трлн донгов (196,3 млн долларов США), прибыль - 212 млрд донгов, а средний месячный доход на одного работника превысил 11 млн донгов.

Говоря о перспективах, директор городского Департамента промышленности и торговли Во Нгуен Фонг подчеркнул, что в период 2026–2030 годов Ханой рассматривает промышленность как один из ключевых драйверов роста.

По его словам, приоритет будет отдан обрабатывающей промышленности, высокотехнологичным отраслям и ключевой промышленной продукции: в 2026 году город нацелен определить 30–40 ключевых продуктов, а к 2030 году 180–200. Он добавил, что высокотехнологичная продукция, изделия в сфере информационных технологий, машиностроения, электротехники и электроники, как ожидается, будут составлять более 70% ключевой промышленной продукции, что позволит повысить добавленную стоимость, конкурентоспособность и роль Ханоя в глобальных цепочках поставок.

Наряду с развитием продуктовой линейки город продолжает продвигать вспомогательные отрасли. К концу 2026 года Ханой намерен довести число предприятий поддерживающей промышленности до более чем 1 000, а к 2030 году - примерно до 1 200, постепенно формируя производственную экосистему, соединяющую отечественные компании и предприятия с иностранными инвестициями.

Деловое сообщество ожидает, что последовательная поддержка со стороны политики в сочетании с импульсом экономического восстановления поможет промышленному сектору Ханоя и дальше набирать силу в 2026 году и в последующие годы.