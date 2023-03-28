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Ханой создает благоприятные условия для деятельности по сохранению культурного наследия
Такое сохранение является одной из важных целей столицы для укрепления традиционных и культурных ценностей и передачи патриотизма следующим поколениям, отмечает Чан Ши Тхань.
Чиновник сказал, что он надеется, что город и центр вскоре установят цели сотрудничества для взаимного развития в будущем.
Подчеркнув, что императорская цитадель Тханглонг, в частности реликвия дворца Киньтхиен, является ключевым объектом в местном плане сохранения, чиновник сказал своему гостю, что Ханой очень осторожен и уважает комментарии и рекомендации экспертов в этой области, особенно из ЮНЕСКО и его Центра всемирного наследия.
В ответ Ассомо подтвердил, что, основываясь на внимании и содействии муниципальных властей, ЮНЕСКО будет сопровождать Вьетнам в целом и Ханой в частности в сохранении и популяризации культурного наследия посредством дальнейшей помощи и сотрудничества в ближайшем будущем.
Императорская цитадель Тханглонг, впервые построенная в 1011 году во времена правления короля Ли Тхай То из династии Ли, представляет собой комплекс исторических императорских зданий, расположенных в центре Ханоя. Его центральный сектор, где расположен дворец Кинтхиен, был внесен в список всемирного наследия Комитетом всемирного наследия ЮНЕСКО в 2010 году.