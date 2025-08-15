Báo Ảnh Việt Nam

НОВОСТИ

Ханой снова лидирует во вьетнамском буме широкополосного доступа, поскольку скорости достигли рекордных высот

В июле Ханой вновь претендовал на звание города с самым быстрым доступом к фиксированной широкополосной связи во Вьетнаме, скорость загрузки в среднем составляла 331,41 мегабит в секунду, согласно данным i-Speed, платформы для измерения скорости сети, которой управляет Информационный центр сети интернет Вьетнама при Министерстве науки и технологий (MoST). По всей стране скорость фиксированной широкополосной связи достигла рекордно высокого уровня, составив в среднем 258,28 Мбит/с для скачивания и 195,34 Мбит/с для загрузки файлов, что в 2,6 раза больше, чем в июле 2024 года. Другие крупные города, включая Хайфон, Кантхо, Дананг и Хошимин, также сообщили о стабильном росте.

Viettel укрепляет свое доминирующее положение среди провайдеров второй месяц подряд, демонстрируя среднюю скорость фиксированной широкополосной связи 287,09 Мбит/с для загрузки и 225,53 Мбит/с для выгрузки данных. CMC Telecom обогнала VNPT и заняла второе место с показателями загрузки 282,99 Мбит/с и 271,69 Мбит/с, в то время как VNPT заняла третье место со скоростью 238,8 Мбит/с и 180,95 Мбит/с соответственно.

Мобильный широкополосный доступ также достиг рекордных уровней: в среднем по стране он составляет 83,52 Мбит/с для загрузки и 29,55 Мбит/с для выгрузки данных. Сети 5G достигли наилучшей производительности с момента коммерческого внедрения, составив в среднем 447,03 Мбит/с для загрузки и 99,26 Мбит/с для выгрузки данных.

Компания Viettel лидировала в сегменте 5G со скоростью загрузки 483 Мбит/с и 106 Мбит/с, за ней следовали VNPT со скоростью загрузки 315 Мбит/с и 52 Мбит/с и MobiFone со скоростью загрузки 211 Мбит/с и 38 Мбит/с. Дананг превзошел по производительности городской сети 5G со скоростью 568,49 Мбит/с, что почти в 1,5 раза быстрее, чем Хайфон, занявший второе место.

Сеть Viettel, насчитывающая более 7000 базовых станций 5G, может похвастаться самым широким покрытием во Вьетнаме. В первой половине 2025 года оператор занял третье место в мире по общей скорости мобильной связи, согласно данным американской компании Óokla, которая использует платформу Speedtest. VinaPhone, тем временем, занял второе место во всем мире для 5G скорость, уступая только ОАЭ э&.

Нгуен Фонг Ня, заместитель генерального директора Департамета телекоммуникаций MoST, объяснил этот рост стратегическим лицензированием спектра, которое расширило покрытие 4G и 5G, отключением услуг 2G и продолжающимся поэтапным отказом от 3G, что высвободило ресурсы для улучшения взаимодействия с пользователями.

Глобальный рейтинг Ókla составляется на основе миллионов тестов, инициированных пользователями, и рассчитывается по формуле Speed Score, основанной на скорости загрузки (70%), upload speed (20%) и задержке (10%).

ВИА/ИЖВ

