Ханой снова лидирует во вьетнамском буме широкополосного доступа, поскольку скорости достигли рекордных высот
Viettel укрепляет свое доминирующее положение среди провайдеров второй месяц подряд, демонстрируя среднюю скорость фиксированной широкополосной связи 287,09 Мбит/с для загрузки и 225,53 Мбит/с для выгрузки данных. CMC Telecom обогнала VNPT и заняла второе место с показателями загрузки 282,99 Мбит/с и 271,69 Мбит/с, в то время как VNPT заняла третье место со скоростью 238,8 Мбит/с и 180,95 Мбит/с соответственно.
Мобильный широкополосный доступ также достиг рекордных уровней: в среднем по стране он составляет 83,52 Мбит/с для загрузки и 29,55 Мбит/с для выгрузки данных. Сети 5G достигли наилучшей производительности с момента коммерческого внедрения, составив в среднем 447,03 Мбит/с для загрузки и 99,26 Мбит/с для выгрузки данных.
Компания Viettel лидировала в сегменте 5G со скоростью загрузки 483 Мбит/с и 106 Мбит/с, за ней следовали VNPT со скоростью загрузки 315 Мбит/с и 52 Мбит/с и MobiFone со скоростью загрузки 211 Мбит/с и 38 Мбит/с. Дананг превзошел по производительности городской сети 5G со скоростью 568,49 Мбит/с, что почти в 1,5 раза быстрее, чем Хайфон, занявший второе место.
Сеть Viettel, насчитывающая более 7000 базовых станций 5G, может похвастаться самым широким покрытием во Вьетнаме. В первой половине 2025 года оператор занял третье место в мире по общей скорости мобильной связи, согласно данным американской компании Óokla, которая использует платформу Speedtest. VinaPhone, тем временем, занял второе место во всем мире для 5G скорость, уступая только ОАЭ э&.
Нгуен Фонг Ня, заместитель генерального директора Департамета телекоммуникаций MoST, объяснил этот рост стратегическим лицензированием спектра, которое расширило покрытие 4G и 5G, отключением услуг 2G и продолжающимся поэтапным отказом от 3G, что высвободило ресурсы для улучшения взаимодействия с пользователями.
Глобальный рейтинг Ókla составляется на основе миллионов тестов, инициированных пользователями, и рассчитывается по формуле Speed Score, основанной на скорости загрузки (70%), upload speed (20%) и задержке (10%).