НОВОСТИ

Ханой реализует программу «Цифровые торговые прилавки – новый уровень столичных предпринимателей»

Город Ханой внедряет прорывное решение в сфере развития цифровой экономики через программу «Цифровые торговые прилавки – новый уровень столичных предпринимателей», ставя цель достичь доли цифровой экономики в ВРП города на уровне 30% к 2025 году и 40% к 2030 году.
  Представление продукции OCOP из Ханоя. Фото: ВИА  
В рамках программы Ханой откроет страницу «Товары столицы Ханой» на электронной коммерческой платформе Shopee, а также внедрит цифровую подпись, электронные контракты, электронные счета-фактуры и системы отслеживания происхождения продукции для предприятий, участвующих в проекте «Товары столицы Ханой».

Кроме того, город поручил Департаменту науки и технологий Ханоя в сотрудничестве с компанией Shopee Vietnam провести анализ информации о продуктах OCOP (программа «Одна коммуна — один продукт») и других товарах, представленных на платформе Shopee; разработать и открыть страницу «Товары столицы Ханой».
Департамент также будет координировать взаимодействие с вьетнамскими цифровыми компаниями, работающими в городе, для внедрения цифровых решений на предприятиях, участвующих в программе, тем самым развивая рынок цифровых технологий столицы.

Департамент сельского хозяйства и окружающей среды города совместно с народными комитетами коммун и районов проведёт опрос потребностей предприятий, производящих продукцию OCOP и желающих присоединиться к программе, с целью расширения каналов сбыта через цифровые платформы.

Департамент туризма будет руководить участием туристических компаний в продаже туристических услуг на странице «Товары столицы Ханой», а также рекламировать проект среди туристов, посещающих город, чтобы повысить узнаваемость и продвижение фирменных ханойских товаров.

Ханой ставит задачу: к 2025 году — разместить не менее 60% продукции каждой группы OCOP (за исключением свежей и необработанной сельхозпродукции) на странице «Товары столицы Ханой»; обеспечить, чтобы 100% предприятий, участвующих в программе, применяли цифровые технологии в своей деятельности (электронная подпись, электронные договоры, счета-фактуры, отслеживание происхождения продукции).

К 2030 году планируется: достичь 40% доли цифровой экономики в ВРП города; довести до 100% представление всех групп продукции OCOP (кроме свежей и необработанной пищи) на платформе; обеспечить, чтобы все предприятия получили консультации и поддержку по регистрации товарных знаков, логотипов, географических указаний и защите интеллектуальной собственности, а также по внедрению систем отслеживания происхождения продукции; организовать обучение и тренинги по управлению собственными цифровыми торговыми прилавками на платформе «Товары столицы Ханой».

ВИА/ИЖВ

