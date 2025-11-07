НОВОСТИ
Ханой реализует программу «Цифровые торговые прилавки – новый уровень столичных предпринимателей»
Кроме того, город поручил Департаменту науки и технологий Ханоя в сотрудничестве с компанией Shopee Vietnam провести анализ информации о продуктах OCOP (программа «Одна коммуна — один продукт») и других товарах, представленных на платформе Shopee; разработать и открыть страницу «Товары столицы Ханой».
Департамент также будет координировать взаимодействие с вьетнамскими цифровыми компаниями, работающими в городе, для внедрения цифровых решений на предприятиях, участвующих в программе, тем самым развивая рынок цифровых технологий столицы.
Департамент сельского хозяйства и окружающей среды города совместно с народными комитетами коммун и районов проведёт опрос потребностей предприятий, производящих продукцию OCOP и желающих присоединиться к программе, с целью расширения каналов сбыта через цифровые платформы.
Департамент туризма будет руководить участием туристических компаний в продаже туристических услуг на странице «Товары столицы Ханой», а также рекламировать проект среди туристов, посещающих город, чтобы повысить узнаваемость и продвижение фирменных ханойских товаров.
Ханой ставит задачу: к 2025 году — разместить не менее 60% продукции каждой группы OCOP (за исключением свежей и необработанной сельхозпродукции) на странице «Товары столицы Ханой»; обеспечить, чтобы 100% предприятий, участвующих в программе, применяли цифровые технологии в своей деятельности (электронная подпись, электронные договоры, счета-фактуры, отслеживание происхождения продукции).
К 2030 году планируется: достичь 40% доли цифровой экономики в ВРП города; довести до 100% представление всех групп продукции OCOP (кроме свежей и необработанной пищи) на платформе; обеспечить, чтобы все предприятия получили консультации и поддержку по регистрации товарных знаков, логотипов, географических указаний и защите интеллектуальной собственности, а также по внедрению систем отслеживания происхождения продукции; организовать обучение и тренинги по управлению собственными цифровыми торговыми прилавками на платформе «Товары столицы Ханой».