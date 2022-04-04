Ханой реализует инициативы Сети творческих городов ЮНЕСКО

С настоящего момента до 2025 года Ханой развернет множество программ и содержаний для реализации инициатив по присоединению к Сети творческих городов ЮНЕСКО с целью продвижения пропаганды и освоения соответствующий содержаний для привлечения внимания и отклика всех уровней, секторов, жителей столицы и международного сообщества к инициативам и обязательствам Ханоя при присоединении к Сети.

Соответственно, Ханой будет реализовать 3 инициативы на местном уровне, включая создание Ханойского центра творческого дизайна; создание и поддержка творческих пространств в Ханое; производство телепрограмм творческих талантов. При этом Центр творческого дизайна в Ханое будет инкубировать таланты в областях, связанных с творческим дизайном в столице; оказывать поддержку потенциальным творческим проектам и содействовать международному сотрудничеству. На первом этапе Ханойский центр творческого дизайна будет располагаться в Ханойском музее.

Город также поручил Управлению культуры и спорта Ханоя организовать учебные курсы и повысить квалификацию молодых дизайнеров; поддерживать общественные проекты, поощрять и отдавать приоритет женщинам, детям и уязвимым группам принимать участие в творческом дизайне. Это агентство также будет сотрудничать с ЮНЕСКО, ЮНИДО, ООН-Хабитат, Вьетнамским национальным институтом культуры и искусства и Вьетнамской ассоциацией архитекторов для организации конкурса по проектированию Центра творческого дизайна...

Есть 3 инициативы на международном уровне, включая Ханойский фестиваль творческого дизайна; форум Сети творческих городов ЮНЕСКО в Юго-Восточной Азии; Сеть молодых творческих дизайнеров.

Ханой также определяет свои задачи в качестве члена Сети творческих городов, в том числе создание Координационного комитета творческих городов Ханоя; посещение конференций, форума Сети в Юго-Восточной Азии, Азии и во всем мире в рамках программ ЮНЕСКО; разработает отчет о мониторинге членства, требуемый ЮНЕСКО по срокам полномочий, а также будет содействовать коммуникации и повышению осведомленности… о Сети творческих городов, инициативах и дальнейших целях Ханоя, строящего творческий город на основе культурных ресурсов и культурного творчества для устойчивого социально-экономического развития, в соответствуют целям и программам ЮНЕСКО.