Ханой разрабатывает дорожную карту по контролю за выбросами выхлопных газов мотоциклов

В 2023 году местные власти создадут правовую базу, выпустят план по контролю за выбросами выхлопных газов и рассмотрят вопрос о зонировании территорий для защиты воздушной среды и ограничения мотоциклов.

В 2024 и 2025 годах они будут проводить ежегодные проверки мотоциклов, которые использовались в течение 5 лет и более.

С 2026 года транспортные средства, эксплуатируемые в течение 3-5 лет и старше, должны проходить регулярные проверки на выбросы выхлопных газов. Власти также будут ограничивать тех, кто не соответствует стандартам выбросов в зонированных районах.

Департамент недавно провел опрос 3.867 местных владельцев транспортных средств, и 86% из них поддержали идею контроля выбросов выхлопных газов старых мотоциклов.

Утверждается, что контроль выбросов за счет регулярных проверок и технического обслуживания приносит значительные выгоды, в том числе экономию затрат на топливо, сокращение выбросов окиси углерода на 35,55% и выбросов углеводородов на 40%, а также снижение бюджетной нагрузки на службы здравоохранения в связи с воздействием загрязнения воздуха, отметили в ведомстве.

По состоянию на июль 2022 года в Ханое насчитывалось более 7,6 млн. транспортных средств, в том числе более 1 млн. автомобилей и почти 6,5 млн. мотоциклов. Эти данные не включают транспортные средства из других населенных пунктов, проезжающие через город.