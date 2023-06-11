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Ханой разрабатывает гастрономический тур для туристов
После того, как три ресторана в городе были награждены одной звездой Мишлен (самая престижная в мире организация ресторанных рейтингов), 45 ресторанов и талантливая молодая шеф-повар были удостоены наград на недавней церемонии Michelin Guide, Департамент туризма Ханоя подтвердил, что это хорошие новости для сферы туризма столицы, хорошая возможность продвигать ханойскую кухню в мире.
Кроме того, по данным Департамента туризма города, это награждение будет стимулом для ресторанов и закусочных проявлять творческий подход и создавать уникальное пространство, чтобы приносить гостям множество впечатлений.
Кроме того, когда на мировой кулинарной карте появляются престижные шеф-повара и рестораны столицы, они будут создавать уникальные продукты кулинарного туризма для отечественных и зарубежных туристов, приезжающих в Ханой.
В соответствии с направлениями развития туризма в Ханое до 2030 года, кулинарные продукты и услуги будут диверсифицированы с упором на уникальные виды, такие как улицы с ночной едой, кулинарные деревни и др., помимо системы ресторанов, разработанной для удовлетворения потребностей жителей и туристов.
Чтобы использовать и развивать кулинарные туристические продукты, чтобы они стали сильной стороной столичного туризма, в ближайшее время Департамент туризма будет способствовать продвижению системы ресторанов, отмеченных звездой Мишлен, наряду с другими престижными ресторанами и закусочными Ханоя в программах продвижения туризма Ханоя, особенно на мероприятиях по продвижению отечественного и международного туризма.
Департамент туризма Ханоя разработает карту гастрономического тура, чтобы посетители могли сами открыть для себя кухню Ханоя.
В то же время город будет распространять знания о гигиене и безопасности пищевых продуктов, коммуникативных навыках, повышать качество обслуживания туристов, особенно усиливать осмотр и инспектирование заведений, отвечающих стандартам обслуживания туристов, для поддержания и улучшения имиджа и качества столичного туризма.
Ханой с его самобытной, привлекательной кухней был удостоен чести занять 3-е место в списке 20 лучших направлений для любителей еды в 2023 году, составленном TripAdvisor.
Наличие представителя в списке ресторанов, отмеченных звездой Мишлен, поднимет позицию ханойской кухни, в частности, и вьетнамской кухни, в целом, на карте мирового кулинарного туризма.
Это также возможность для города продолжать продвигать имидж и бренд столичного туризма с помощью богатой, разнообразной и традиционной кухни, что станет движущей силой для повышения качества туристических услуг, особенно в контексте того, что ханойский туризм восстанавливается и снова развивается в первые месяцы 2023 года.