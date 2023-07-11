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Ханой развивает инвестиционные связи с северо-центральными провинциями
Выставка, посвященная теме «Связь для развития».
Она также призвана помочь предприятиям представить свою продукцию, наладить контакты и найти возможности для делового сотрудничества, способствовать повышению осведомленности и эффективной реализации кампании "Вьетнамцы используют вьетнамские товары".
Кроме того, выставка знакомила с достижениями, потенциалом, инвестиционной средой и туристическими направлениями в Ханое с целью налаживания сотрудничества между Ханоем и другими населенными пунктами.
На выставке представлены типичные ремесленные изделия из традиционных ремесленных деревень Ханоя с целью налаживания будущего сотрудничества с различными провинциями и городами.
Нгуен Тхи Май Ань, заместитель директора Ханойского центра содействия инвестициям, торговле и туризму, отметила, что город особенно заинтересован в привлечении инвестиций и поиске возможностей для того, чтобы его ремесленные и туристические изделия попали в другие населенные пункты по всей стране.
По ее словам, за первые шесть месяцев этого года число туристов в столицу увеличилось в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Народный комитет Ханоя дает указание продолжать реформы, направленные на дальнейшее повышение качества продукции и услуг для привлечения в столицу все большего числа туристов со всей страны.
Столица также продвигает упрощение процедур для привлечения внутренних и международных инвесторов и облегчения трудностей предприятий для более эффективного сотрудничества с партнерами.