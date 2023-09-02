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Ханой прочно сохраняет свою роль экономического локомотива в северном регионе
15 лет – небольшой срок в истории развития cтолицы тысячелетней цивилизации, но город Ханой добился прорывных изменений во всех областях, создав важную предпосылку для развития столицы в следующих годах.
После 15 лет расширения административных границ в соответствии с резолюцией № 15/2008/QH12 Национального собрания 12-го cозыва Ханой стал одной из столиц с самой большой площадью и населением в мире. Воспользовавшись этим, город ускорил свое развитие в быстром, комплексном и устойчивом направлении, сохранив свою роль экономического локомотива всей страны.
На основе нового масштаба город всегда стремился к росту и активно способствовал общему росту страны. Несмотря на то, что Ханой занимает всего 1% по площади и 8,1% по численности населения, его доля в ВРВП составляет 12,59%, в доходах государственного бюджета - 17,07%, а в экспорте - 4,61%.
Рост ВРВП в период 2008-2010 гг. (без проведения корректировки административных границ) достиг 9,68%/год. В период 2011-2022 гг. ВРВП увеличивался в среднем на 6,67%/год.
В частности, в период 2020-2021 годов ВРВП вырос вырос довольно незначительно из-за тяжелых последствий эпидемии Covid-19, но с 2022 года он восстановился. Масштаб ВРП в 2022 году (в фиксированных ценах 2010 года) достиг 772,2 трлн донгов, что в 2,17 раза выше, чем в 2010 году. Доход на душу населения в 2022 году достиг 141,8 миллиона донгов, что в 1,45 раза превышает средний показатель по стране.
Промышленная и производственная деятельности после корректировки административных границ сдвигались в положительную сторону и достигли хороших темпов роста. Доля промышленности в ВРВП увеличилась. Структура секторов корректируется в положительном направлении, увеличивая долю перерабатывающей и обрабатывающей промышленности и развития высокотехнологичных секторов в некоторых областях, таких как: цифровое управление, автоматизация, нано, плазма, лазер, биотехнологии...
Ежегодно город выбирает и признает ключевые промышленные товары. Если в 2010 году в городе было всего 53 признанных продукта, то к концу 2022 года город признал 196 продуктов 132 предприятий ключевыми промышленными товарами. Продажи ключевых промышленных товаров достигли более 250.000 миллиардов донгов. Предприятия, выпускающие основную промышленную продукцию, действительно являются основными предприятиями столичной промышленности.
Работа по развитию инфраструктуры промышленных зон и кластеров создает основу для инвестиций предприятий и расширения производства. На сегодняшний день город привлек инвестиции в развитие инфраструктуры 101 промышленного кластера общей площадью более 2100 га.
Город также усиливает поддержку развития профессий, ремесленных деревень и сельских промышленных предприятий, активно способствуя экономической реструктуризации пригородных территорий в сторону промышленности, сельского хозяйства и услуг, созданию рабочих мест и увеличению доходов населения. В настоящее время в Ханое имеется 1350 ремесленных деревень, привлекающих десятки тысяч рабочих.
В условиях сложных экономических условий коммерческая деятельность в городе всегда сохраняла рост. Средний общий объем розничных продаж товаров и услуг социального потребления в период 2011-2015 гг. увеличился на 12,84%; в период 2016-2020 годов рост составил 9,14%, а в период 2021-2022 годов рост составит 9,3%.
Масштаб стоимости общего объема розничных продаж товаров и услуг социального потребления в 2022 году достиг около 698 трлн донгов, что почти в 3,4 раза выше, чем в 2010 году. Власти города также уделяют внимание развитию коммерческой инфраструктуре. К концу 2008 года во всей области было всего 10 торговых центров, 78 супермаркетов, 382 рынка...
На сегодняшний день в городе построено 29 торговых центров, 135 супермаркетов и 453 рынка; более 2000 магазинов повседневного спроса, точек общественного питания; 415 торговых автоматов...
Все поступления в государственный бюджет города с 2008 года строго выполнялись и превысили оценки, установленные центральным правительством. Общие доходы государственного бюджета в период 2008-2022 годов достигли 2,94 миллиона миллиардов донгов, средний рост составил 11,5% в год. В структуре доходов произошел положительный и устойчивый сдвиг.
Доля внутренних доходов увеличилась с 80,5% в 2008 году до 91,7% в 2023 году. В период с 2008 по 2022 год общий объем инвестиций в социальное развитие составил почти 4,04 млн. донгов, ежегодно увеличиваясь на 11,04%.
Помимо передачи технологий, обучения сотрудников, участия в производственных сетях и глобальных цепочках добавленной стоимости, предприятия с прямыми иностранными инвестициями в Ханое внесли более 10% доходов бюджета, 11% рабочей силы на предприятиях, 11% инвестиционного капитала для развития все общество...
По данным Народного комитета Ханоя, после 15 лет консолидации экономика столицы сохранила хороший рост; обеспечила отличный баланс даже в условиях сложного развития эпидемии Covid-19; экономическая структура начала смещаться в положительную сторону; стало заметно качество роста, повышение конкурентоспособности, повышение эффективности инвестиций.
Инвестиционная и деловая среда улучшается, а частный сектор продолжает процветать. Председатель Народного комитета Ханоя Чан Ши Тхань заявил, что в ближайшее время Ханой будет активно продвигать свою позицию одного из экономических локомотивов страны, мобилизовать все ресурсы, использовать потенциальную эффективность и преимущества для быстрого и устойчивого экономического развития.