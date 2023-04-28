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Ханой продвигает туризм в ремесленных деревнях в уезде Фуксуен
Уезд Фусуен часто называют страной ремесел, многие из которых имеют давнюю историю, например, тысячелетняя деревня инкрустации перламутром Чуенми, cтолярная деревня Дайнгиеп, ремесленная деревня по вязанию Фучук и другие. Во всех 154 деревнях и жилых пунктах уезда есть свои ремесла, 43 из которых были признаны городом и прочно закрепились в сердцах потребителей как внутри страны, так и за рубежом.
Многие ремесленные деревни обладают высокими характеристиками, такими как вязание из травы (11); инкрустация перламутром и лакирование (восемь); пошив одежды, вышивка, сгребание хлопка (пять), изготовление благовоний (одна), изготовление статуэток (одна).
Традиционные ремесленные изделия Фусуен не только потребляются по всей стране, но и экспортируются по всему миру.
В настоящее время деревни ротанговых ремесел Чуенми и Ванту в этом районе были признаны туристическими объектами муниципальным Народным комитетом.
Заместитель председателя Народного комитета уезда Фу Суен Нгуен Мань Хуэй сказал, что в период с 2025 по 2030 год уезд стремится стать одним из ключевых центров туризма в ремесленных деревнях Ханоя, превратив туризм в ведущий сектор экономики, способствуя реструктуризации экономики, создавая рабочие места для местных жителей и одновременно создавая движущую силу для содействия социально-экономическому развитию.
Кроме того, в уезде насчитывается 112 признанных исторических объектов с рядом живописных мест, исторических памятников, общественных домов, храмов и пагод, которые хранят значительные культурные ценности, такие как музей революционеров-политзаключённых, пагода Ранг в общине Куанг Ланг, общинный дом Ким Куи в общине Миньтан, общинный дом в деревне Дачат, храм принцессы А Лань и генерала Ван Бонга в городке Фусуен.
Заместитель директора Ханойского департамента туризма Чан Чунг Хиеу сказал, что город всегда поддерживал и создавал благоприятные условия, чтобы помочь уезду Фусуйен повысить уровень развития туризма, способствуя созданию высококачественного туристического направления города, одновременно сотрудничая с туристическими компаниями для создания соответствующих пакетов туристических продуктов для привлечения посетителей.
На встрече представители туристического бизнеса поделились идеями и мерами по поддержке туристических направлений в Фусуйен, чтобы помочь уезду улучшить качество обслуживания, тем самым соединяясь с туристическими предприятиями города для создания типичных и привлекательных туристических программ.
Ханой известен как место, где насчитывает наибольшее количество ремесленных деревень и мастеров среди городов и провинций страны. Во Вьетнаме имеются около 5400 ремесленных деревень, треть из которых расположена в Ханое (1350 ремесленных деревень). Ремесленные деревни Ханоя производят разнообразные и изысканные изделия, которые нашли своё место как на внутреннем, так и на внешнем рынке.
В 2023 году город Ханой стремится принять и обслужить более 22 миллионов посетителей. Для достижения этой цели правительству, предприятиям и сообществу, занимающему туристическим бизнесом необходимо изменить свое мышление, найти инновационные способы быстрого восстановления туристической отрасли после пандемии COVID-19, создать прорывное развитие для этой отрасли, сосредоточиться на инвестициях в инфраструктуру, объекты размещения, развлекательные зоны, комплексные курорты, в соответствии с потребностями и тенденциями нового туризма, разнообразить формы туризма. Туристические предприятия должны активно улучшать управленческий потенциал, качество обслуживания, широко применять информационные технологии.