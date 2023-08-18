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НОВОСТИ

Ханой продвигает продукцию OCOP, ремесленные изделия

Продукты по программе "Одна община - один продукт", ремесленные изделия и другая фермерская продукция будут представлены на недельном мероприятии, которое стартовало 17 августа в ханойском пригородном уезде Тхатьтхат. Продукты по программе "Одна община - один продукт", ремесленные изделия и другая фермерская продукция будут представлены на недельном мероприятии, которое стартовало 17 августа в ханойском пригородном уезде Тхатьтхат.

По словам Нгуен Ван Чи, заместителя руководителя городского управления по реализации программы строительства сельских районов нового типа, мероприятие призвано стимулировать потребление качественных продуктов OCOP с понятным происхождением и приемлемыми ценами, а также помочь производителям и предприятиям расширить свои связи.

Нгуен Мань Хонг, председатель народного комитета уезда Тхатьтхат, отметил, что мероприятие, которое продлится до 21 августа, должно способствовать социально-экономическому развитию уезда.

В уезде Тхатьтхат расположено 50 ремесленных деревень, 10 из которых получили городское признание, а также 142 изделия, получившие оценку OCOP от трех до четырех звезд.

На ярмарке представлено 50 стендов 40 предприятий и кооперативов из Ханоя и 18 других городов и провинций, в том числе из центральных, южно-центральных районов и Центрального нагорья.

ИЖВ/ВИА

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