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НОВОСТИ

Ханой проверил соблюдение АО B-farm Biotechnology правил безопасности пищевых продуктов

5 мая, по поручению Управления сельского хозяйства и развития сельских районов Ханоя, подотдел управления качеством агролесного и рыбного хозяйства Ханоя создал рабочую группу для проверки соблюдения АО B-farm Biotechnology положений закона о безопасности пищевых продуктов. Инспекционную группу возглавила руководитель отдела управления качеством агролесного и рыбного хозяйства Ханоя г-жа Нгуен Тхи Тху Ханг.

Согласно отчету, АО B-farm является лицензированным предприятием, выпускающем кордицепс в свежем, сушеном и порошкообразном виде для пищевого применения (не в лечебных целях и не для функциональных пищевых продуктов).

Инспекционная группа подотдела управления качеством агролесного и рыбного хозяйства Ханоя во главе с руководителем отдела г-жой Нгуен Тхи Тху Ханг (справа) проверяет соблюдение АО B-farm требований к безопасности пищевых продуктов.

Группа инспектирует отдел сельскохозяйственной продукции АО B-farm.

  Группа осматривает упаковку продукции АО B-farm.
 Делегация осматривает племенной завод и производственные этапы АО B-farm.

Делегация посетила производственные цеха АО B-farm. В ходе проверки предприятие представило правоустанавливающие документы, связанные с производственно-хозяйственной деятельностью. Акционерное общество B-farm располагается по зарегистрированному адресу и имеет четкую вывеску. Состояние помещений и оборудования, используемых для ведения производственной и хозяйственной деятельности компании, соответствует нормативным документам.

На момент проверки на складе B-farm было обнаружено 7 банок сушеного кордицепса (25 г/банка) с несоответствующей действительности маркировкой (срок годности) на этикетке товара. Стоимость контрафактного товара в общей сложности составила 8,4 млн донгов. Цена за единицу продукции (1,2 млн донгов) основана на котировке компании.

Инспекционная группа потребовала от АО B-farm немедленно устранить нарушения, исправить маркировку продуктов в соответствии с нормативными документами прежде, чем продукт будет выпущен на рынок.

 

Текст и фото: Чан Тхань Зянг/ИЖВ

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