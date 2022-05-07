Ханой проверил соблюдение АО B-farm Biotechnology правил безопасности пищевых продуктов

На момент проверки на складе B-farm было обнаружено 7 банок сушеного кордицепса (25 г/банка) с несоответствующей действительности маркировкой (срок годности) на этикетке товара. Стоимость контрафактного товара в общей сложности составила 8,4 млн донгов. Цена за единицу продукции (1,2 млн донгов) основана на котировке компании.

Инспекционная группа потребовала от АО B-farm немедленно устранить нарушения, исправить маркировку продуктов в соответствии с нормативными документами прежде, чем продукт будет выпущен на рынок.