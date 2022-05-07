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Ханой проверил соблюдение АО B-farm Biotechnology правил безопасности пищевых продуктов
Согласно отчету, АО B-farm является лицензированным предприятием, выпускающем кордицепс в свежем, сушеном и порошкообразном виде для пищевого применения (не в лечебных целях и не для функциональных пищевых продуктов).
Делегация посетила производственные цеха АО B-farm. В ходе проверки предприятие представило правоустанавливающие документы, связанные с производственно-хозяйственной деятельностью. Акционерное общество B-farm располагается по зарегистрированному адресу и имеет четкую вывеску. Состояние помещений и оборудования, используемых для ведения производственной и хозяйственной деятельности компании, соответствует нормативным документам.
На момент проверки на складе B-farm было обнаружено 7 банок сушеного кордицепса (25 г/банка) с несоответствующей действительности маркировкой (срок годности) на этикетке товара. Стоимость контрафактного товара в общей сложности составила 8,4 млн донгов. Цена за единицу продукции (1,2 млн донгов) основана на котировке компании.
Инспекционная группа потребовала от АО B-farm немедленно устранить нарушения, исправить маркировку продуктов в соответствии с нормативными документами прежде, чем продукт будет выпущен на рынок.