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Ханой проведет многочисленные мероприятия для привлечения туристов во время Tэт

Власти Ханоя организуют множество ярких и привлекательных культурных мероприятий, чтобы привлечь гостей в столицу во время празднования Нового года по лунному календарю (Тэт) в 2024 году. Это также является частью усилий по сохранению и продвижению традиционных культурных ценностей и использованию культуры в качестве стимула для экономического развития, особенно в индустрии туризма.

Многие мероприятия будут проводиться в течение длительного времени, предоставляя туристам возможность окунуться в традиционную атмосферу Тэт в регионе дельты реки Хонг (Красная), включая выставку живописи в Храме литературы - первом университете во Вьетнаме. Празднование Тэта и художественные представления завершат мероприятия в Старом квартале, Императорской цитадели Тханглонг, Древней деревне Дыонглам и Национальной деревне этнической культуры и туризма Вьетнама.

В преддверии Года Дракона 9 февраля на берегу озера Хотэй в Ханое состоится световое шоу дронов, которое, как ожидается, установит рекорд Юго-Восточной Азии. В мероприятии будет задействовано самое большое количество дронов для подобного представления в Юго-Восточной Азии, оно будет сопровождаться специально написанной музыкой и экранами для прямой трансляции, установленными вокруг Западного озера, что обещает зрелищное шоу для местных жителей и гостей города в преддверии Года Дракона.

Местные власти столицы также подготовились к организации ключевых фестивалей, включая фестиваль пагоды Хыонг в уезде Мидык, храм Шок в уезде Шокшон, фестиваль Колоа в уезде Донгань, фестиваль Донгда в районе Донгда, фестиваль Хай Ба Чынг (Сестры Чынг) в уезде Мелинь и фестиваль Тан Вьен Шон Тхань (Святой горы Танвьен) в уезде Бави.

В первом лунном месяце муниципальный департамент туризма совместно с соответствующими подразделениями проведет мероприятия по развитию туризма, чтобы определить туристический спрос в 2024 году.

Чтобы лучше обслуживать посетителей, муниципальный Департамент туризма потребовал от туристических подразделений, предприятий и организаций, специализирующихся на туризме в Ханое, пересмотреть и улучшить качество туристических продуктов и услуг и разработать продукты, отвечающие спросу туристов.

ИЖВ/ВИА

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