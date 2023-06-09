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Ханой проведет диалоги с организациями и частными лицами по вопросам административных процедур в области окружающей среды

Ханойский департамент природных ресурсов и окружающей среды в июле проведет диалог с организациями и частными лицами по вопросам административных процедур в области окружающей среды, сообщил директор департамента Нгуен Хи Кыонг.
  Иллюстративное изображение. Источник: baotainguyenmoitruong.vn  
Ханойский департамент природных ресурсов и окружающей среды в июле проведет диалог с организациями и частными лицами по вопросам административных процедур в области окружающей среды, сообщил директор департамента Нгуен Хи Кыонг.

Кыонг сказал, что целью диалога является предоставление информации о политиках Партии и законах государства в отношении административных процедур и обработки административных процедур в области окружающей среды и водных ресурсов.

В то же время, благодаря диалогу местные власти надеются получить представление о трудностях, с которыми сталкиваются организации и жители в ходе процесса, и таким образом выработать своевременные решения, сказал он, добавив, что диалог также направлен на подтверждение ответственности руководителей учреждений, поздравлений, способствуя повышению индекса государственной административной реформы (PAR) столицы.

Все мнения и пожелания, высказанные организациями и частными лицами в ходе диалога, в котором примут участие руководители всех отделов и подравлений департамента, будут приняты к сведению и получат полный и эффективный ответ, сказал Кыонг.

По итогам мероприятия соответствующие подравлений представят директору департамента отчет о решении проблем, с которыми сталкиваются организации и частные лица, а вопросы, выходящие за рамки компетенции департамента, будут переданы в городской Народный комитет, сказал он.

Просьбы и мнения можно направлять в диалог по электронной почте chicucbvmthn@gmail.com или по почте в департамент с сегодняшнего дня и до 7 июля.

В прошлом году Ханой поднялся на две позиции в индексе PAR с 2021 года, а его индекс удовлетворенности услугами государственного управления (SIPAS) поднялся на семь позиций.

Городской департамент природных ресурсов и окружающей среды предоставил шесть государственных услуг в режиме онлайн на своем портале.

ВИА/ИЖВ

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