Ханой принял 550.000 посетителей во время четырехдневных праздников

Иностранные туристы на пешеходных улицах вокруг озера Хоанкьем. (Фото: ВИА)

По данным муниципального управления туризма (МУТ), столица Ханой обслужила более 550.000 туристов во время четырехдневных праздников Освобождения Юга, Дня воссоединения страны (30 апреля) и 1 мая, что почти в 20 раз больше, чем в 2020 году.

По данным ведомства, почти 2.000 посетителей были иностранцами. Общий доход от туристической деятельности оценивается в более чем 1,5 трлн. донгов (65,4 млн. долл. США), что в 17 раз больше, чем в 2020 году.

МУТ объяснило резкий рост числа туристов растущим спросом после того, как туристическая деятельность вернулась к нормальному уровню.

Для продвижения туризма и привлечения посетителей город организовал Ханойский фестиваль туристических подарков 2022 года, который привлек более 65.000 посетителей. По этому случаю в туристических достопримечательностях города также были проведены различные мероприятия и события, основными из которых стали запуск велосипедного тура «Следы древней деревни Батчанг» и пешеходная улица в древней цитадели Шонтай, среди прочего.

Заполняемость гостиниц и санаториев оценивается примерно в 42,2%. Отели и туристические апартаменты с высокой заполняемостью включают Somerset Tay Ho (60%), Tay Ho's InterContinental Hanoi Westlake (60%), Lotte Hanoi (80%) и Inter Continental Hanoi Landmark 72 (60%).

Торговые центры и рестораны также зафиксировали 40-процентный рост доходов по сравнению с тем же периодом прошлого года.

По данным правления мавзолея, мавзолей президента Хо Ши Мина принял около 45.000 посетителей во время праздников.

Правление в координации с МУТ 30.000 упаковок с подарками для туристов.



