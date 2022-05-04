Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Ханой принял 550.000 посетителей во время четырехдневных праздников

По данным муниципального управления туризма (МУТ), столица Ханой обслужила более 550.000 туристов во время четырехдневных праздников Освобождения Юга, Дня воссоединения страны (30 апреля) и 1 мая, что почти в 20 раз больше, чем в 2020 году.
  Иностранные туристы на пешеходных улицах вокруг озера Хоанкьем. (Фото: ВИА)  

По данным муниципального управления туризма (МУТ), столица Ханой обслужила более 550.000 туристов во время четырехдневных праздников Освобождения Юга, Дня воссоединения страны (30 апреля) и 1 мая, что почти в 20 раз больше, чем в 2020 году.

По данным ведомства, почти 2.000 посетителей были иностранцами. Общий доход от туристической деятельности оценивается в более чем 1,5 трлн. донгов (65,4 млн. долл. США), что в 17 раз больше, чем в 2020 году.

МУТ объяснило резкий рост числа туристов растущим спросом после того, как туристическая деятельность вернулась к нормальному уровню.

Для продвижения туризма и привлечения посетителей город организовал Ханойский фестиваль туристических подарков 2022 года, который привлек более 65.000 посетителей. По этому случаю в туристических достопримечательностях города также были проведены различные мероприятия и события, основными из которых стали запуск велосипедного тура «Следы древней деревни Батчанг» и пешеходная улица в древней цитадели Шонтай, среди прочего.

Заполняемость гостиниц и санаториев оценивается примерно в 42,2%. Отели и туристические апартаменты с высокой заполняемостью включают Somerset Tay Ho (60%), Tay Ho's InterContinental Hanoi Westlake (60%), Lotte Hanoi (80%) и Inter Continental Hanoi Landmark 72 (60%).

Торговые центры и рестораны также зафиксировали 40-процентный рост доходов по сравнению с тем же периодом прошлого года.

По данным правления мавзолея, мавзолей президента Хо Ши Мина принял около 45.000 посетителей во время праздников.

Правление в координации с МУТ 30.000 упаковок с подарками для туристов.


ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

ПОДРОБНЕЕ

Top