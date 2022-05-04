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Ханой принял 550.000 посетителей во время четырехдневных праздников
По данным муниципального управления туризма (МУТ), столица Ханой обслужила более 550.000 туристов во время четырехдневных праздников Освобождения Юга, Дня воссоединения страны (30 апреля) и 1 мая, что почти в 20 раз больше, чем в 2020 году.
По данным ведомства, почти 2.000 посетителей были иностранцами. Общий доход от туристической деятельности оценивается в более чем 1,5 трлн. донгов (65,4 млн. долл. США), что в 17 раз больше, чем в 2020 году.
МУТ объяснило резкий рост числа туристов растущим спросом после того, как туристическая деятельность вернулась к нормальному уровню.
Для продвижения туризма и привлечения посетителей город организовал Ханойский фестиваль туристических подарков 2022 года, который привлек более 65.000 посетителей. По этому случаю в туристических достопримечательностях города также были проведены различные мероприятия и события, основными из которых стали запуск велосипедного тура «Следы древней деревни Батчанг» и пешеходная улица в древней цитадели Шонтай, среди прочего.
Заполняемость гостиниц и санаториев оценивается примерно в 42,2%. Отели и туристические апартаменты с высокой заполняемостью включают Somerset Tay Ho (60%), Tay Ho's InterContinental Hanoi Westlake (60%), Lotte Hanoi (80%) и Inter Continental Hanoi Landmark 72 (60%).
Торговые центры и рестораны также зафиксировали 40-процентный рост доходов по сравнению с тем же периодом прошлого года.
По данным правления мавзолея, мавзолей президента Хо Ши Мина принял около 45.000 посетителей во время праздников.
Правление в координации с МУТ 30.000 упаковок с подарками для туристов.