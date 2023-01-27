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Ханой принял 332.000 посетителей во время лунного Нового года
По данным ведомства, общий доход от туристической деятельности превысил 1 трлн. донгов (42,6 млн. долл. США).
Резко увеличилось количество туристов у ключевых памятников, музеев, парков, экологических зон и санаториев города.
Примечательно, что Ван Миеу (Храм литературы) - Куок Ты Жам (первый университет во Вьетнаме) и пагода Хыонг приняли около 80.000 посетителей каждая. Между тем, Императорская цитадель Тханглонг, особый национальный памятник Колоа, древняя деревня Дыонглам - древняя цитадель Шонтай – 19.700 человек; 18.000 и 15.000 посетителей соответственно.
Во время праздника на памятниках и туристических достопримечательностях была проведена серия художественных представлений и культурных программ, а для привлечения посетителей было представлено множество новых туристических продуктов.
По словам директора муниципального департамента туризма Данг Хыонг Жанга, особое внимание ведомство уделяло проверке соблюдения правил туризма в туристических зонах с целью повышения качества предоставляемых услуг.