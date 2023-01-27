Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Ханой принял 332.000 посетителей во время лунного Нового года

По данным муниципального департамента туризма, столица Ханой обслужила 332.000 туристов, в том числе 32.000 иностранцев, во время праздника Лунного Нового года (Тэт) с 21 по 26 января.
  Ханой приветствует 332.000 посетителей во время лунного Нового года. Фото: ВИА  
По данным муниципального департамента туризма, столица Ханой обслужила 332.000 туристов, в том числе 32.000 иностранцев, во время праздника Лунного Нового года (Тэт) с 21 по 26 января.

По данным ведомства, общий доход от туристической деятельности превысил 1 трлн. донгов (42,6 млн. долл. США).

Резко увеличилось количество туристов у ключевых памятников, музеев, парков, экологических зон и санаториев города.

Примечательно, что Ван Миеу (Храм литературы) - Куок Ты Жам (первый университет во Вьетнаме) и пагода Хыонг приняли около 80.000 посетителей каждая. Между тем, Императорская цитадель Тханглонг, особый национальный памятник Колоа, древняя деревня Дыонглам - древняя цитадель Шонтай – 19.700 человек; 18.000 и 15.000 посетителей соответственно.

Во время праздника на памятниках и туристических достопримечательностях была проведена серия художественных представлений и культурных программ, а для привлечения посетителей было представлено множество новых туристических продуктов.

По словам директора муниципального департамента туризма Данг Хыонг Жанга, особое внимание ведомство уделяло проверке соблюдения правил туризма в туристических зонах с целью повышения качества предоставляемых услуг.

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Премьер-министр: Вступаем в новый год с новой энергией

Премьер-министр: Вступаем в новый год с новой энергией

Во второй половине дня 27 января – первый рабочий день после Тэт - премьер-министр Фам Минь Тьинь провел постоянное заседание правительства для оценки ситуации в Тэт и реализации задач после Тэт. На встрече присутствовали вице-премьеры: Ле Минь Кхай, Чан Хонг Ха, Чан Лыу Куанг, министры, руководители министерств, ведомств министерского уровня, ведомств при Правительстве.
ПОДРОБНЕЕ

Top