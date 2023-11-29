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Ханой принял 22,6 млн туристов за 11 месяцев

За первые 11 месяцев 2023 года Ханой принял 22,6 млн туристов, что на 32,4% больше, чем в прошлом году, сообщает Департамент туризма Ханоя.
  Ханой запустил 15 продуктов для ночного туризма, чтобы предложить посетителям новые, уникальные впечатления. Фото: ВИA  
Среди прибывших 4,1 млн иностранных туристов, что в три раза больше по сравнению с тем же периодом 2022 года. Общий доход от туризма достиг 84,25 триллиона донгов (3,5 млрд. долл. США), увеличившись на 58,4 % по сравнению с прошлым годом.

Директор Департамента туризма Ханоя Данг Хыонг Жанг отметил, что город диверсифицировал продукты, чтобы удовлетворить спрос посетителей. Он эффективно продвигает модели сельского, сельскохозяйственного, экономического и общинного туризма. Департамент разрабатывает пакеты туров по водным путям, туристические деревни в уезде Шокшон, творческий центр ремесленной деревни, связанный с туристической деятельностью, в уезде Фусюен и др.

Кроме того, в некоторых районах была создана цифровая туристическая карта на многих языках. Многие туристические центры внедрили системы электронных билетов для обслуживания посетителей.

Ханой запустил 15 ночных туристических продуктов под лозунгом "Ночной Ханой - точка соприкосновения эмоций", которые должны принести посетителям новые, уникальные впечатления.

Столица также представила опыт светового искусства и объявила о решении признать озеро Хоанкием, его окрестности и Старый квартал туристической зоной городского уровня.

Столица Ханой все большее значение придает освоению природных ресурсов, культурно-исторических ценностей, традиционных ремесленных изделий, сельского хозяйства и сельских районов с целью поддержки развития туризма. В частности, город уделяет приоритетное внимание инвестициям в туристические направления, связанные с объектами культурного наследия, ремесленными деревнями, сельскохозяйственным и сельским туризмом. Город стремится создавать туристские продукты, предлагающие захватывающий опыт, увлекательные истории, отражающие его уникальную культурную самобытность.

Отдаленный уезд Тханьчи, имеющего многовековую историю и богатые культурные традиции, находятся 154 культурно-исторические памятники, 45 традиционных праздников и 8 мест, связанных с революционными событиями. В настоящее время Тханьчи разрабатывает модель выращивания экологически чистых овощей площадью 140 га, привлекая посетителей для экскурсий, осмотра достопримечательностей и шоппинга. Ханой также признал Дайан и Йенми туристическими направлениями городского уровня. Это сильные стороны, потенциал и благоприятные условия для продуктов культурного и сельскохозяйственного туризма.

ВИА/ИЖВ

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