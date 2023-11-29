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Ханой принял 22,6 млн туристов за 11 месяцев
Директор Департамента туризма Ханоя Данг Хыонг Жанг отметил, что город диверсифицировал продукты, чтобы удовлетворить спрос посетителей. Он эффективно продвигает модели сельского, сельскохозяйственного, экономического и общинного туризма. Департамент разрабатывает пакеты туров по водным путям, туристические деревни в уезде Шокшон, творческий центр ремесленной деревни, связанный с туристической деятельностью, в уезде Фусюен и др.
Кроме того, в некоторых районах была создана цифровая туристическая карта на многих языках. Многие туристические центры внедрили системы электронных билетов для обслуживания посетителей.
Ханой запустил 15 ночных туристических продуктов под лозунгом "Ночной Ханой - точка соприкосновения эмоций", которые должны принести посетителям новые, уникальные впечатления.
Столица также представила опыт светового искусства и объявила о решении признать озеро Хоанкием, его окрестности и Старый квартал туристической зоной городского уровня.
Столица Ханой все большее значение придает освоению природных ресурсов, культурно-исторических ценностей, традиционных ремесленных изделий, сельского хозяйства и сельских районов с целью поддержки развития туризма. В частности, город уделяет приоритетное внимание инвестициям в туристические направления, связанные с объектами культурного наследия, ремесленными деревнями, сельскохозяйственным и сельским туризмом. Город стремится создавать туристские продукты, предлагающие захватывающий опыт, увлекательные истории, отражающие его уникальную культурную самобытность.
Отдаленный уезд Тханьчи, имеющего многовековую историю и богатые культурные традиции, находятся 154 культурно-исторические памятники, 45 традиционных праздников и 8 мест, связанных с революционными событиями. В настоящее время Тханьчи разрабатывает модель выращивания экологически чистых овощей площадью 140 га, привлекая посетителей для экскурсий, осмотра достопримечательностей и шоппинга. Ханой также признал Дайан и Йенми туристическими направлениями городского уровня. Это сильные стороны, потенциал и благоприятные условия для продуктов культурного и сельскохозяйственного туризма.