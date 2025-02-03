Báo Ảnh Việt Nam

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НОВОСТИ

Ханой принял 1 миллион туристов во время праздника Тэт

Столица Ханой приняла около 1 миллиона туристов во время девятидневного праздника Тэт (Лунный Новый год), который начался 25 января, что на 6% больше, чем в прошлом году, по данным городского Департамента туризма.
  Праздничное украшение на улице Фунгхынг в районе Хоанкием. Фото: ВИA  
Особенно сильно выросло число международных прибытий - около 142 000 человек, что на 15,8% больше, чем в 2024 году. Большинство из них приехали из Китая, Республики Корея, Тайваня (Китай), США, Великобритании, Малайзии, Индии, Германии, Франции и Японии. Внутренний туризм также вырос на 5% и составил 859 000 туристских прибытий.

Директор департамента туризма Данг Хыонг Жанг объясняет такие высокие показатели активной подготовкой местных туристических объектов, которые представили новые и привлекательные программы в преддверии сезона отпусков.

В столице прошло множество ярких мероприятий, демонстрирующих традиционное празднование Тэта в регионе дельты Красной реки, включая Тэт во вьетнамской деревне в общинном доме Монгфу в древней деревне Дыонглам в пригороде Шонтэй, фейерверки и художественные представления.

Крупные праздники, запланированные на начало 2025 года, включают 236-е празднование победы Нгокхой - Донгда в районе Донгда, фестиваль пагоды Хыонг в уезде Мидык, фестиваль Жонг в храме Шок в уезде Шокшон и фестиваль Колоа в уезде Донгань.

В будущем департамент продолжит укреплять усилия по продвижению туризма, сотрудничая с районами в организации весенних туров и крупных фестивалей, знакомя посетителей с историческими местами, ремесленными деревнями и рынками высококачественной сельскохозяйственной продукции.

ВИА/ИЖВ

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