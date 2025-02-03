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Ханой принял 1 миллион туристов во время праздника Тэт
Директор департамента туризма Данг Хыонг Жанг объясняет такие высокие показатели активной подготовкой местных туристических объектов, которые представили новые и привлекательные программы в преддверии сезона отпусков.
В столице прошло множество ярких мероприятий, демонстрирующих традиционное празднование Тэта в регионе дельты Красной реки, включая Тэт во вьетнамской деревне в общинном доме Монгфу в древней деревне Дыонглам в пригороде Шонтэй, фейерверки и художественные представления.
Крупные праздники, запланированные на начало 2025 года, включают 236-е празднование победы Нгокхой - Донгда в районе Донгда, фестиваль пагоды Хыонг в уезде Мидык, фестиваль Жонг в храме Шок в уезде Шокшон и фестиваль Колоа в уезде Донгань.
В будущем департамент продолжит укреплять усилия по продвижению туризма, сотрудничая с районами в организации весенних туров и крупных фестивалей, знакомя посетителей с историческими местами, ремесленными деревнями и рынками высококачественной сельскохозяйственной продукции.