Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Ханой принял более 2 миллионов туристов в дни празднования Дня независимости

Общие доходы от туризма достигли около 4,5 триллиона донгов, увеличившись на 80 % по сравнению с 2024 годом.
  Выставка достижений страны проходит в Национальном выставочном центре в Донгане. Фото: ВИА  
Департамент туризма Ханоя сообщил, что в течение четырёх выходных, посвящённых празднованию Дня независимости (с 30 августа по 2 сентября 2025 года), столица Ханой приняла около 2,08 миллиона туристов — в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. В том числе, число иностранных гостей составило более 80 тысяч, что на 35 % выше показателя 2024 года. Общие доходы от туризма достигли около 4,5 триллиона донгов, увеличившись на 80 % по сравнению с 2024 годом.

Рост спроса на отдых и экскурсии привёл к высокой загрузке гостиниц категории 3–5 звёзд. Во многих отелях 1 сентября заполняемость номеров достигла 100 %. Все объекты размещения и туристические службы строго соблюдали требования по безопасности, противопожарной защите, санитарным нормам и контролю качества пищевых продуктов.

По оценкам, в праздничные дни 2 сентября 2025 года средняя загрузка гостиниц и апарт-отелей составила около 83 %, что на 22,6 процентного пункта выше, чем в 2024 году.

В этом году Ханой организует множество масштабных культурных и художественных мероприятий, а также акций по продвижению туризма. Наиболее яркими стали программа, посвящённая 80-летию Августовской революции и Дня независимости 2 сентября, программа «Красный цвет Бадинь», туристический тур на двухэтажном поезде «The Hanoi Train», а также различные мероприятия в Батчанге, Донгламе и экскурсии по городу на двухэтажных автобусах.

Также в эти дни в Национальном выставочном центре в Донгане проходит выставка достижений страны под названием «80 лет пути Независимость – Свобода – Счастье». Она привлекла около 1,2 миллиона посетителей всего за три дня (с 28 по 31 августа 2025 года).

На ключевых туристических объектах отмечен резкий рост числа гостей: Цитадель Тханглонг и Ханойский зоопарк приняли около 33 000 человек; исторический комплекс тюрьмы Хоало — почти 26 500; Храм литературы — 18 000; национальный парк Бави — более 3 100 человек. Центральные музеи, которые работали с бесплатным входом с 1 по 3 сентября, также привлекли большое количество туристов как из Вьетнама, так и из-за рубежа.

Особый интерес вызвала программа праздничных фейерверков в пяти точках города, а также культурные и художественные мероприятия, прошедшие вечером 2 сентября по всему городу. Всё это способствовало продвижению имиджа Ханоя как безопасного, дружелюбного и привлекательного туристического направления.

Департамент туризма Ханоя подчеркнул, что в целом туристические объекты усилили работу по приёму гостей, обеспечили общественный порядок, безопасность дорожного движения, санитарные нормы и экологию, своевременно подготовили условия для обслуживания туристов, не допустив негативных и внештатных ситуаций на местах.

ВИА/ИЖВ

