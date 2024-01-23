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Ханой принимает меры по сокращению пробок на дорогах
Учитывая это, Ханой использует беспилотники, оснащенные камерами, чтобы следить за движением на всех дорогах, сказал Чыонг Вьет Зунг, глава канцелярии городского Народного комитета.
В городе реализовано шесть групп решений по снижению загруженности дорог, таких как развитие общественного транспорта, строгое рассмотрение нарушений и оптимизация информационных технологий.
По словам заместителя директора городского департамента транспорта Чан Хыу Бао, в городе установлено программное обеспечение для регулирования движения на перекрестках.
В то же время, по словам заместителя директора городского департамента полиции генерал-майора Нгуен Хонг Ки, более 3000 полицейских и добровольцев были направлены в более чем 200 точек по всему городу в часы пик.
По данным Института транспорта и политики развития при Министерстве транспорта, пробки обходятся Ханою в 1-1,2 миллиарда долларов США в год и в пять раз ухудшают загрязнение воздуха.