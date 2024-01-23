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НОВОСТИ

Ханой принимает меры по сокращению пробок на дорогах

По мере приближения Нового года (Тет) в Ханое все чаще возникают пробки на дорогах, что заставляет местные власти искать новые способы борьбы с заторами, которые усугубляются строительными площадками. 234 точки в Ханое нуждаются в контроле со стороны дорожной полиции, а кольцевая дорога № 3, мост Чыонг Зыонг и улица Нгуен Чай считаются «горячими точками», особенно в часы пик.

Учитывая это, Ханой использует беспилотники, оснащенные камерами, чтобы следить за движением на всех дорогах, сказал Чыонг Вьет Зунг, глава канцелярии городского Народного комитета.

В городе реализовано шесть групп решений по снижению загруженности дорог, таких как развитие общественного транспорта, строгое рассмотрение нарушений и оптимизация информационных технологий.

По словам заместителя директора городского департамента транспорта Чан Хыу Бао, в городе установлено программное обеспечение для регулирования движения на перекрестках.

В то же время, по словам заместителя директора городского департамента полиции генерал-майора Нгуен Хонг Ки, более 3000 полицейских и добровольцев были направлены в более чем 200 точек по всему городу в часы пик.

По данным Института транспорта и политики развития при Министерстве транспорта, пробки обходятся Ханою в 1-1,2 миллиарда долларов США в год и в пять раз ухудшают загрязнение воздуха.

ВИА/ИЖВ

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