Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Ханой принимает меры по содействию цифровизации в туристическом секторе

Ханой предпринимает шаги по ускорению цифровизации в туристическом секторе, чтобы удовлетворить меняющийся спрос туристов и расширить их цифровые возможности.
  Посетители в императорской цитадели Тханглонг в Ханое. Фото: ВИА  
В Ван Миеу Куок Ты Жам (Храм литературы), популярном туристическом объекте столицы, был запущен автоматизированный процесс от покупки билетов до регистрации, который позволяет посетителям легко исследовать памятник.

Нгуен Тху Ханг, посетительница из северной провинции Ниньбинь, рассказала, что ее группа забронировала билеты на сайте онлайн, что оказалось очень удобно и быстро.

Подобный процесс был применен и во многих других памятниках города, включая императорскую цитадель Тханглонг, тюрьму Хоало и гончарную деревню Батчанг.

Столица создала цифровую туристическую карту на разных языках для развития интеллектуального туризма. В настоящее время карта тестируется в районах Хоанкием, Хоангмай, Намтылием, Донгань и Тхатьтхат и, как ожидается, будет развернута в других населенных пунктах.

С начала 2023 года муниципальный департамент туризма запустил базу данных по сектору, которая включает в себя данные в области туристических ресурсов и продуктов, развлечений, туристических агентств, размещения, культуры, спортивных и туристических мероприятий, медицинских услуг и транспорта, помогая местным властям и предприятиям строить свои собственные планы развития туризма.

Директор департамента Данг Хыонг Жанг сообщила, что департамент разместил все 26 соответствующих административных процедур на городском онлайн-портале государственных услуг и работает над тем, чтобы сделать их более доступными на национальном онлайн-портале. Департамент предложил городскому народному комитету одобрить реструктуризацию процедур и перевод всех государственных услуг департамента в цифровой формат, сказала Данг Хыонг Жанг.

Кроме того, в городе были разработаны «умные» утилиты для поддержки деятельности по управлению и продвижению туризма и предоставления туристам более качественных услуг по поиску информации, а также программное обеспечение для сбора и анализа данных для оценки состояния сельскохозяйственного и сельского туризма.

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

ПОДРОБНЕЕ

Top