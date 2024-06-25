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Ханой принимает меры по содействию цифровизации в туристическом секторе
Нгуен Тху Ханг, посетительница из северной провинции Ниньбинь, рассказала, что ее группа забронировала билеты на сайте онлайн, что оказалось очень удобно и быстро.
Подобный процесс был применен и во многих других памятниках города, включая императорскую цитадель Тханглонг, тюрьму Хоало и гончарную деревню Батчанг.
Столица создала цифровую туристическую карту на разных языках для развития интеллектуального туризма. В настоящее время карта тестируется в районах Хоанкием, Хоангмай, Намтылием, Донгань и Тхатьтхат и, как ожидается, будет развернута в других населенных пунктах.
С начала 2023 года муниципальный департамент туризма запустил базу данных по сектору, которая включает в себя данные в области туристических ресурсов и продуктов, развлечений, туристических агентств, размещения, культуры, спортивных и туристических мероприятий, медицинских услуг и транспорта, помогая местным властям и предприятиям строить свои собственные планы развития туризма.
Директор департамента Данг Хыонг Жанг сообщила, что департамент разместил все 26 соответствующих административных процедур на городском онлайн-портале государственных услуг и работает над тем, чтобы сделать их более доступными на национальном онлайн-портале. Департамент предложил городскому народному комитету одобрить реструктуризацию процедур и перевод всех государственных услуг департамента в цифровой формат, сказала Данг Хыонг Жанг.
Кроме того, в городе были разработаны «умные» утилиты для поддержки деятельности по управлению и продвижению туризма и предоставления туристам более качественных услуг по поиску информации, а также программное обеспечение для сбора и анализа данных для оценки состояния сельскохозяйственного и сельского туризма.