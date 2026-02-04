Ханой примет конкурс «Мисс Мультикультурный мир»

Фан Ким Оань, глава организационного комитета конкурса «Мисс Мультикультурный мир 2026». (Фото: Организационный комитет)

Информация об этом была объявлена компанией Phan Oanh Media (POM), организатором мероприятия.

Королева красоты Фан Ким Оань сообщила, что в 2026 году POM проведет два крупных конкурса красоты в Театр Хогыом. Это станет первым случаем, когда Вьетнам примет конкурс красоты, ориентированный на культуру: культура будет положена в основу его ценностей, а целью станет чествование культурных и художественных ценностей, а также гармоничной, долговременной красоты вьетнамских женщин и женщин во всем мире.

Согласно информации, финальный вечер конкурса «Мисс Мультикультурный мир 2026» назначен на 5 апреля, а гранд-финал «Мисс Мультикультурный мир 2026», как ожидается, состоится 28 июня.

Королева красоты Фан Ким Оань будет одновременно возглавлять Оргкомитет и председательствовать в жюри конкурсов. Она завоевала титул Mrs Grand International 2022 и стала первой королевой красоты во Вьетнаме, которая удерживает свой титул два срока подряд.

Выбор знаковой художественной площадки в столице отражает стремление вернуть конкурсы красоты к их базовым ценностям, где внешняя привлекательность идет рука об руку с культурной глубиной и современным художественным самовыражением.

В рамках конкурса «Мисс культура Вьетнама - 2026» организаторы расширили условия участия: теперь к нему допускаются незамужние конкурсантки в возрасте 17–33 лет. Победительница представит Вьетнам на конкурсе «Мисс Мультикультурный мир 2026» в июне, а первая вице-мисс выступит на конкурсе Miss Eco International 2026 в мае в Египете.

Конкурс «Мисс Мультикультурный мир 2026» (MMW) уже получил заявки от представительниц более чем 30 стран. Ожидается, что в этом сезоне в нем примут участие около 50 стран и территорий, включая Япония, США, Индия, Мьянма, Либерия, Филиппины, Сингапур, Непал, Мексика, Республика Корея, Лаос, Таиланд, Малайзия, Камбоджа и Индонезия.

Проведение MMW рассматривается как возможность для Вьетнам продвигать национальный имидж и продемонстрировать способность организовывать конкурсы красоты международного масштаба.

Фан Ким Оань заявила, что будет продолжать организовывать конкурсы для зрелых женщин, такие как «Миссис Гранд Вьетнам» и «Миссис Земля Вьетнам», направленные на чествование роли, интеллекта и социального вклада современных женщин. «Я надеюсь развивать конкурсы с четкой ориентацией, которые продвигают позитивный образ жизни и устойчивые ценности», сказала Фан Ким Оань.



