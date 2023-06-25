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Ханой: Применение высоких технологий для выращивания орхидей приносит доход в десятки миллиардов долларов
Хуен Бить, директор кооператива Данхоай, уезд Данфыонг (Ханой), сказала, что на здешней орхидейной ферме выращивают только один вид орхидей фаленопсис, но существует около 40 различных цветов, из которых 1-2 цвета защищены авторским правом Flora Vietnam.
Орхидеи фаленопсис не цветут только в холодное время года, но во Flora Vietnam они цветут круглый год, именно поэтому Flora Vietnam заранее панирует уход за цветами в соответсвии со спросом и покупательной способности рынка.
Для того чтобы орхидея цвела, необходима не только нужная температура, но и правильная интенсивность освещения, определенное количество влаги, питательных веществ. Для каждого цветка требуется свой режим ухода, если вы хотите, чтобы он цвел так, как вам нужно. На ферме Flora Vietnam орхидеи фаленопсис могут свободно цвести и в летние месяцы, но именно летом за этими цветами очень сложно ухаживать. Если вы хотите, чтобы цветы цвели, вам необходимо иметь хорошую инфраструктуру для обеспечения искусственного процесса цветения. Чтобы добиться такого успеха, кооператив Данхоай использует очень профессиональный метод производства, который ассоциируется с большим количеством садов, крупных ферм в Далате, Шапе, Мокчау тем самым приносят высокую эффективность.
Ежегодно выручка кооператива Данхоай от продажи саженцев и коммерческих растений достигает примерно 800.000-1 млн. долл. США. Хуен Бить поделилась, что после многих лет торговли орхидеями в розницу кооперативы теперь ориентируются только на оптовую продажу и таким же методом выполняют заказы.
Ферма орхидей Нгуен Тьен Зунга, расположена в селе Нойдонг, община Дайтхинь, уезд Мелинь (Ханой), построена с довольно современной, закрытой системой ухода за орхидеями, этапы полива, размножения и посадки проводятся в соответствии с высокими стандартами, чтобы гарантировать, что цветы вырастут и зацветут в нужное время. Такие факторы, как температура, свет и вода, оптимально контролируются и способствуют росту более чем 50 000 цветов.
Благодаря применению технологий в производстве орхидей, обеспечивающих хороший рост цветочным растениям, ферма повысила вою экономическую эффективность и приносит доход в десятки миллиардов донгов в год. Кроме того, ферма также создала постоянные рабочие места для более чем 20 работников со средним доходом в 7 миллионов донгов на человека в месяц, - поделился Нгуен Тьен Зунг.
Нгуен Тьен Зунг, представитель Me Linh F-Farm, сказал, что в ближайшее время будет продолжено изучение способов применения улучшения качества цветов и трав, выращиваемых естественным путем. Он также надеялся развить ферму Me Linh F-Farm, чтобы она стала впечатляющим местом экотуризма в уезде Мeлинь и Ханое.
Мелинь - это уезд, который имеет самую большую площадь выращивания цветов на севере Вьетнама - около 1200 гектаров, на которой в основном выращиваются розы и орхидеи. Благодаря применению высоких технологий выращивание орхидей приносит местным жителям десятки миллиардов донгов в год, внося свой вклад в улучшение жизни и экономическое развитие населенного пункта.
Хоанг Ань Туан, председатель народного комитета района Мелинь, сказал, что народный уезд Мелинь имеет традиции ведения сельского хозяйства, особенно декоративных цветов, растений и овощей. Партийная организация, власти и население уезда всегда уделяет внимание разработке и примению высоких и технологий, типичной моделью которых является Мe Linh F-Farm.
В ближайшее время уезд Мелинь продолжит развертывать множество решений для развития сельского хозяйства в специализированном и целенаправленном направлении. Исследовать и обнародовать механизмы и политику для привлечения инвестиций в развитие высокотехнологичного сельского хозяйства с целью повышения экономической ценности земли и увеличения доходов населения, - поделился Хоанг Ань Туан.
«В частности, необходимо проводить политику поощрения инвестиций предприятий в сельскохозяйственные и сельские районы Ханоя, поскольку часто в этой сфере существует высокие риски без инвестиций предприятий сельское хозяйство развиваться не может», - подчеркнул Нгуен Тьен Динь, бывший заместитель министра внутренних дел.