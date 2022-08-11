Ханой прилагает усилия для ускорения вакцинации от COVID-19

Медицинский персонал делает прививки от COVID-19 учащимся средней школы Ха Хи Тап в Ханое. Фото: ВИА

Председатель Народного комитета Ханоя Чан Ши Тхань недавно подписал обращение с просьбой к населенным пунктам по всему городу ускорить вакцинацию местных жителей от COVID-19.

Наряду с ускорением работы с учащимися местных школ в соответствии с указаниями Министерства здравоохранения, населенным пунктам поручено завершить ее среди детей от 5 до 12 лет в августе.

Их также попросили в ближайшее время завершить введение третьей и четвертой доз вакцины против COVID-19 взрослым и ускорить введение третьей дозы людям в возрасте от 12 до 18 лет.

В то же время в сообщении подчеркнута необходимость скорейшего завершения вакцинации приоритетных групп.

С этой целью в городе реализуется ряд мер по расширению охвата вакцинацией, в том числе усиление информирования о пользе вакцинации, повышение ответственности руководителей наркомов районов и городов за предотвращение повторения пандемии, а также строгий контроль деятельности по вакцинации, чтобы убедиться, что вакцины используются своевременно.



