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НОВОСТИ

Ханой прилагает все усилия, чтобы побудить летних путешественников оставаться здесь подольше

Туристический сектор Ханоя работает над разработкой эффективных стратегий привлечения посетителей в летний период, когда в столице часто останавливается относительно меньше туристов по сравнению с осенью и зимой.

 

По данным Департамента туризма Ханоя, в настоящее время в городе насчитывается 3760 объектов размещения на 71 246 номеров. В частности, в городе насчитывается 607 отелей и жилых комплексов от 1 до 5 звезд, в которых размещается 26 641 номер. Большинство постояльцев 4-х и 5-звездочных отелей, как правило, являются деловыми путешественниками или туристами на короткий срок.

Нгуен Хонг Минь, заместитель директора городского департамента туризма, сказал, что в Ханое не хватает крупных отелей, предлагающих более 1000 номеров и комплексные услуги, включая проживание, спорт и развлечения. Хотя инфраструктура ресторанного и кулинарного сервиса развивается, она остается децентрализованной и недостаточно интегрированной с местными отелями и курортами для создания эффективных цепочек добавленной стоимости.

Он предложил гостиницам разработать специальные туристические пакеты, направленные на привлечение внутренних туристов в непиковые сезоны, и создать цепочки поставок, связывающие размещение с услугами отдыха и развлечений.

С точки зрения туроператора, Нгуен Мань Тхань, председатель Ханойской ассоциации туризма, рекомендовал отелям объединиться с туристическими компаниями для совместной разработки комплексных пакетов, благоприятных для участников групповых туров.

Ле Хонг Тхай, директор туристической компании Hanoitourist, сказал, что помимо политики стимулирования спроса и скидок, проводимой отелями, Ханою необходимо предлагать больше туристических продуктов, способствующих более длительному пребыванию гостей.

В ответ на стимулирующую программу Министерства культуры, спорта и туризма, призывающую вьетнамцев путешествовать по родной стране, Департамент туризма Ханоя запускает ряд мероприятий в местных 4- и 5-звездочных отелях.

Директор Департамента туризма Данг Хыонг Жанг отметил, что в столице большое количество туристов и иностранных студентов, поэтому будут активизированы усилия по обслуживанию групп.

По ее словам, поставщики услуг размещения должны сотрудничать с авиакомпаниями и туристическими компаниями для разработки подходящих туристических продуктов, которые продлевают пребывание гостей. Между тем, разумная ценовая политика имеет решающее значение для привлечения ханойцев к путешествиям по Ханою.

ИЖВ/ВИА

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