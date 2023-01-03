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Ханой привлечет почти 1,7 млрд. долл. США прямых иностранных инвестиций в 2022 году
По данным городского статистического управления, в годовом исчислении этот показатель вырос на 10,3%.
В течение года было зарегистрировано 365 новых проектов на общую сумму 233 млн. долл. США и 202 проекта, капитал которых был скорректирован на общую сумму инвестиций 834 млн. долл. США. Иностранные инвесторы также потратили 625 млн. долл. США на вложение капитала и покупку акций существующих компаний.
Иностранный капитал в основном вливался в экспортно-импортную деятельность, товародвижение, строительство, информационные технологии, телекоммуникации, переработку и производство.
По данным Агентства продвижения Ханоя (HPA), после более чем двух лет сбоев, вызванных пандемией COVID-19, в 2022 году город реализовал множество мероприятий по продвижению торговли как внутри страны, так и за ее пределами, уделяя приоритетное внимание таким ключевым рынкам, как Япония, Республика Корея, Сингапур, Тайвань (Китай), Китай, США и Европейский Союз.
Совсем недавно рабочая делегация во главе с заместителем председателя муниципального народного комитета Нгуен Мань Куиеном посетила США и Бельгию, чтобы активизировать продвижение торговли с традиционными партнерами и искать новых.
На период 2021-2025 гг. Ханой поставил цель привлечь 30-40 млрд. долл. США иностранных инвестиций и выделить от 20-30 млрд. долл. США.
Город отдает приоритет проектам в области городской инфраструктуры, «умного» городского строительства, вспомогательной промышленности, информационных технологий, туризма, финансово-банковских услуг, подготовки кадров и высокотехнологичного сельского хозяйства.