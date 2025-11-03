НОВОСТИ
Ханой привлёк 3,907 млрд долларов США инвестиций по линии ПИИ за десять месяцев 2025 года
В целом за десять месяцев 2025 года общий объём привлечённых в Ханой инвестиций по линии ПИИ составил 3,907 млрд долларов США, что в 2,4 раза больше, чем за аналогичный период 2024 года.
Из них: зарегистрировано 342 новых проекта с капиталом в 316,7 млн долларов США; 120 проектов прошли процедуру увеличения или уменьшения капитала на общую сумму 3,215 млрд долларов США (в том числе проект строительства парка Йеншо компании Gamuda Land Vietnam Co., Ltd. с участием малайзийского капитала увеличил инвестиции на 1,12 млрд долларов США); 318 иностранных инвесторов внесли капитал и приобрели акции на сумму 375,3 млн долларов США.
Что касается регистрации предприятий, то только в октябре в Ханое было выдано свидетельства о регистрации 2 814 новым предприятиям — на 17,1% больше, чем за тот же период прошлого года; зарегистрированный капитал достиг 49,3 трлн донгов, что на 32,1% больше; 793 предприятия возобновили деятельность (рост на 1,5%); 1 658 предприятий приостановили деятельность (рост на 28,1%); 937 предприятий были ликвидированы (рост на 97,7%).
В целом за десять месяцев 2025 года в городе выдано свидетельства о регистрации 27,8 тыс. новых предприятий с общим зарегистрированным капиталом в 337,9 трлн донгов, что на 11,1% больше по количеству и на 38% больше по объёму капитала по сравнению с аналогичным периодом прошлого года; 8,8 тыс. предприятий возобновили деятельность, что на 4,6% больше.
В то же время 25,5 тыс. предприятий зарегистрировали приостановку деятельности (рост на 19%), а 6,3 тыс. предприятий были ликвидированы (рост на 61,7%).
Уровень подачи заявок на регистрацию предприятий в электронном виде сохраняется на уровне 100%, что обеспечивает высокое качество и соблюдение сроков рассмотрения.