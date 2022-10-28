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Ханой привлек почти 1 млн. международных туристов за 10 месяцев
На сегодняшний день 15,38 млн. посетителей выбрали столицу в качестве места назначения, что более чем в 5 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. Это количество включает в себя 14,4 млн. внутренних туристов, что почти в 5 раз больше.
Доходы от туризма оцениваются в 43,69 трлн. донгов (более 1,7 млрд. долл. США), увеличившись более чем в 5 раз в годовом исчислении.
Только в октябре Ханой посетило около 1,51 млн. человек, в том числе 1,3 млн. местных жителей и 212.760 иностранцев, а доходы от туризма составили около 3,97 трлн. донгов, о чем свидетельствуют статистические данные.