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НОВОСТИ

Ханой привлек почти 1 млн. международных туристов за 10 месяцев

Ханой принял почти 983.000 международных туристов за первые 10 месяцев, почти достигнув целевого показателя в 1-2 млн. человек за весь этот год, сообщил 26 октября муниципальный департамент туризма.
  Почти 983.000 международных туристов посетили Ханой в период с января по октябрь. Фото: ВИА  
Ханой принял почти 983.000 международных туристов за первые 10 месяцев, почти достигнув целевого показателя в 1-2 млн. человек за весь этот год, сообщил 26 октября муниципальный департамент туризма.

На сегодняшний день 15,38 млн. посетителей выбрали столицу в качестве места назначения, что более чем в 5 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. Это количество включает в себя 14,4 млн. внутренних туристов, что почти в 5 раз больше.

Доходы от туризма оцениваются в 43,69 трлн. донгов (более 1,7 млрд. долл. США), увеличившись более чем в 5 раз в годовом исчислении.

Только в октябре Ханой посетило около 1,51 млн. человек, в том числе 1,3 млн. местных жителей и 212.760 иностранцев, а доходы от туризма составили около 3,97 трлн. донгов, о чем свидетельствуют статистические данные.

ВИА

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