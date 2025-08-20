Báo Ảnh Việt Nam

НОВОСТИ

Ханой представляет туристические предложения в связи с национальными праздниками

По данным муниципального Департамента туризма, туристический сектор Ханоя запустил пакет из 80 новых туристических предложений, чтобы продемонстрировать свое культурное наследие и одновременно отпраздновать 80-летие Августовской революции (19 августа) и Национальный день (2 сентября). Предложения разделены на восемь категорий и охватывают такие сферы, как наследие, культура и история, экотуризм и природа, гастрономия, шопинг и городская жизнь, искусство и ночная жизнь, гостиничные услуги, транспорт (метро, водные пути и авиасообщение), сельское хозяйство и ремесленные деревни, а также региональные и международные связи.

Тщательно подобранный с целью подчеркнуть культурное и историческое богатство столицы, этот пакет отражает тенденции в сфере туризма и предоставляет туристическим компаниям, туроператорам и поставщикам гостиничных услуг возможности для сотрудничества, расширения продвижения и развития местного туризма устойчивым, профессиональным и современным образом.

Жемчужиной пакета мер по стимулированию туризма является «Поезд Ханоя», также известный как «Поезд Ханой – Пять городских ворот», который должен дебютировать 19 августа. Двухэтажный поезд состоит из пяти пассажирских вагонов, каждый из которых назван в честь одного из исторических городских ворот Ханоя – О Кау Зиен, О Куан Чыонг, О Кау Жай, О Чо Зыа и О Донг Мак. Вдохновленный воспоминаниями о Ханое в период субсидирования и историческими вехами, «Поезд Ханой» сочетает в себе ностальгический дизайн интерьера с характерными культурными и кулинарными пространствами столицы.

Поезд будет совершать три ежедневных рейса в оба конца с вокзала Ханоя и останавливаться на станциях Лонгбьен, Жалам, Йенвьен и Тышон (Бакнинь), отправляясь в 8:00, 13:30 и 20:00, откуда пассажирам будут открываться захватывающие виды на дневные и ночные пейзажи Ханоя.

Что касается городской железной дороги Хадонг – Катлинь протяженностью 13 километров с 12 надземными станциями, то эта линия является не только современной системой общественного транспорта, но и удобным местом для посещения туристами культурных, исторических и развлекательных объектов, расположенных вдоль ее маршрута.

Подробная информация, изображения и QR-коды для всех 80 продуктов будут доступны туристическим компаниям, средствам массовой информации и посетителям. Власти города призвали туристические фирмы, поставщиков услуг и прессу к тесному сотрудничеству в целях совместного продвижения во время празднования.

ВИА/ИЖВ

