Ханой представляет туристические предложения в связи с национальными праздниками
Тщательно подобранный с целью подчеркнуть культурное и историческое богатство столицы, этот пакет отражает тенденции в сфере туризма и предоставляет туристическим компаниям, туроператорам и поставщикам гостиничных услуг возможности для сотрудничества, расширения продвижения и развития местного туризма устойчивым, профессиональным и современным образом.
Жемчужиной пакета мер по стимулированию туризма является «Поезд Ханоя», также известный как «Поезд Ханой – Пять городских ворот», который должен дебютировать 19 августа. Двухэтажный поезд состоит из пяти пассажирских вагонов, каждый из которых назван в честь одного из исторических городских ворот Ханоя – О Кау Зиен, О Куан Чыонг, О Кау Жай, О Чо Зыа и О Донг Мак. Вдохновленный воспоминаниями о Ханое в период субсидирования и историческими вехами, «Поезд Ханой» сочетает в себе ностальгический дизайн интерьера с характерными культурными и кулинарными пространствами столицы.
Поезд будет совершать три ежедневных рейса в оба конца с вокзала Ханоя и останавливаться на станциях Лонгбьен, Жалам, Йенвьен и Тышон (Бакнинь), отправляясь в 8:00, 13:30 и 20:00, откуда пассажирам будут открываться захватывающие виды на дневные и ночные пейзажи Ханоя.
Что касается городской железной дороги Хадонг – Катлинь протяженностью 13 километров с 12 надземными станциями, то эта линия является не только современной системой общественного транспорта, но и удобным местом для посещения туристами культурных, исторических и развлекательных объектов, расположенных вдоль ее маршрута.
Подробная информация, изображения и QR-коды для всех 80 продуктов будут доступны туристическим компаниям, средствам массовой информации и посетителям. Власти города призвали туристические фирмы, поставщиков услуг и прессу к тесному сотрудничеству в целях совместного продвижения во время празднования.