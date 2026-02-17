Ханой предоставляет бесплатные парковки для жителей и туристов в период Тэта

Центр культурно-научной деятельности Храм литературы (Ван Миеу) — Национальная академия (Куок Ты Жам) также подготовил схему организации парковки на время проведения Весеннего фестиваля каллиграфии. Бесплатная стоянка для автомобилей будет размещена по адресу ул. Чинь-хоай-дык, 9 (район стадиона Хангдай) и работать с 17 по 22 февраля (с 1-го по 6-й день Тэта) ежедневно с 8:00 до 20:00.

Для мотоциклов предусмотрена парковка в зоне сада Жам, действующая с 14 февраля по 1 марта с 7:30 до 20:00. Все парковочные пункты организованы с учётом распределения транспортных потоков, требований общественной безопасности и противопожарной защиты.

Народный комитет квартала Кыанам также откроет бесплатные парковки для велосипедов и мотоциклов на территории ряда школ, включая старшие школы Вьетдык и Чанфу, а также средние школы Нгошильен и Чынгвыонг. Бесплатный режим будет действовать с 17:00 16 февраля до 1:00 17 февраля, а затем ежедневно с 9:00 до 20:00 с 17 по 22 февраля.



Ранее, учитывая рост потребности в передвижении в праздничные дни, компания Ханой Metro объявила о 100-процентной отмене платы за разовые билеты при покупке через приложение или непосредственно в кассах в период с 14 по 22 февраля 2026 года.





Департамент строительства Ханоя сообщил, что Городской центр управления и регулирования транспорта совместно с автобусными предприятиями организует бесплатный проезд на 128 субсидируемых автобусных маршрутах столицы в течение 9 дней — с 14 по 22 февраля. Пассажирам будут выдаваться билеты установленного тарифа, однако оплата взиматься не будет.