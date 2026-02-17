Báo Ảnh Việt Nam

НОВОСТИ

Ханой предоставляет бесплатные парковки для жителей и туристов в период Тэта

С целью создания благоприятных условий для жителей и туристов во время весенних прогулок и праздничных мероприятий по случаю Тэта Бинь Нго 2026 года, Ханой организовал бесплатные парковки в ряде школ и в зонах вокруг исторических объектов в центральной части города; ввёл бесплатный проезд по разовым билетам на линиях метро Катлинь – Хадонг и Ньон – Железный вокзал Ханой; а также отменил оплату за пользование субсидируемым общественным пассажирским транспортом.
Яркие краски весны в районе вокруг озера Хоанкьем привлекают внимание многочисленных туристов (Фото: ВИА)

В частности, в квартале Бадинь в дни Тэта посетители Храма Куан Тхань смогут бесплатно оставить велосипеды и мотоциклы на тротуаре улицы Тханьньен (у входа в храм), а также на территории начальной школы Нгуен Чи Фыонг (№190, улица Куантхань). Бесплатная парковка будет действовать с 14 февраля (27-й день последнего месяца по лунному календарю) по 22 февраля (6-й день Тэта).

Центр культурно-научной деятельности Храм литературы (Ван Миеу) — Национальная академия (Куок Ты Жам) также подготовил схему организации парковки на время проведения Весеннего фестиваля каллиграфии. Бесплатная стоянка для автомобилей будет размещена по адресу ул. Чинь-хоай-дык, 9 (район стадиона Хангдай) и работать с 17 по 22 февраля (с 1-го по 6-й день Тэта) ежедневно с 8:00 до 20:00.

Для мотоциклов предусмотрена парковка в зоне сада Жам, действующая с 14 февраля по 1 марта с 7:30 до 20:00. Все парковочные пункты организованы с учётом распределения транспортных потоков, требований общественной безопасности и противопожарной защиты.

Народный комитет квартала Кыанам также откроет бесплатные парковки для велосипедов и мотоциклов на территории ряда школ, включая старшие школы Вьетдык и Чанфу, а также средние школы Нгошильен и Чынгвыонг. Бесплатный режим будет действовать с 17:00 16 февраля до 1:00 17 февраля, а затем ежедневно с 9:00 до 20:00 с 17 по 22 февраля.

Ранее, учитывая рост потребности в передвижении в праздничные дни, компания Ханой Metro объявила о 100-процентной отмене платы за разовые билеты при покупке через приложение или непосредственно в кассах в период с 14 по 22 февраля 2026 года.


Департамент строительства Ханоя сообщил, что Городской центр управления и регулирования транспорта совместно с автобусными предприятиями организует бесплатный проезд на 128 субсидируемых автобусных маршрутах столицы в течение 9 дней — с 14 по 22 февраля. Пассажирам будут выдаваться билеты установленного тарифа, однако оплата взиматься не будет.

ИЖВ/ВИА

