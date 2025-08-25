НОВОСТИ
Ханой предоставит бесплатный билеты на 130 автобусных и городских железнодорожных маршрутов с 30 августа по 2 сентября
Бесплатный проезд реализуется на 128 автобусных маршрутов и 2 маршрута городской железной дороги (2A Катлинь - Хадонг, 3.1 Ньон - Каужай). Пассажирам автобусных и городских железных дорог выдаются билеты по номинальной стоимости, но они не обязаны платить. Владельцам месячных проездных, приоритетных или бесплатных билетов необходимо только предъявлять их при использовании. Народный комитет города Ханоя поручил Департаменту строительства в сотрудничестве с соответствующими организациями для обеспечения безопасности, эффективности и качественного обслуживания транспортных потребностей жителей и туристов.
Введение бесплатного проезда на субсидируемом общественном пассажирском транспорте (автобусах и городских железных дорогах) для жителей и туристов по случаю 80-й годовщины Национального праздника 2 сентября является практическим мероприятием, демонстрирующим заботу руководства партии и городских властей о жизни людей. Эта инициатива способствует формированию образа современной, цивилизованной и экологически дружественной столицы Ханоя через развитие системы общественного транспорта, снижению транспортных заторов и повышению качества жизни жителей столицы.
21 августа, для обеспечения перевозки жителей, направлявшихся на генеральную репетицию парада в преддверии Дня независимости 2 сентября, компания Hanoi Metro скорректировала режим работы и продлила время обслуживания до 24:00. В этот день две линии - Катлинь - Хадонг и Ньон – Ханойский вокзал - выполнили 518 рейсов, перевезя более 140 тысяч пассажиров в условиях полной безопасности. В частности, линия Катлинь - Хадонг обслужила свыше 110 тысяч поездок, установив рекорд с момента ввода в эксплуатацию, а линия Ньон - Ханойский вокзал - более 30 тысяч. Пассажиропоток 21 августа был в 2,5 раза выше обычного дня и вдвое больше по сравнению с предыдущими пиковыми периодами ко Дню независимости 2 сентября. Тот факт, что жители выбрали линию Катлинь – Хадонг для поездки на репетицию парада, не только демонстрирует их воодушевление и патриотизм, но и подтверждает всё более важную роль безопасного, удобного и экологичного общественного транспорта в городской жизни.
ООО «Ханойская железная дорога» прогнозирует значительный рост спроса на поездки на городском метро во время тренировок, предварительных и генеральных репетиций парада, а также в пиковые дни празднования Дня независимости 2 сентября. Для наилучшего обслуживания пассажиров компания скорректировала план эксплуатации, создав удобные условия для поездок, поощряя использование общественного транспорта и способствуя снижению загруженности автомобильных дорог.