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Ханой предлагает пилотную услугу проката велосипедов в 6 городских районах
Согласно плану, общественная служба проката велосипедов будет действовать в течение 12 месяцев в 6 районах Хоанкием, Донгда, Тханьсуан, Хайбачынг, Бадинь и Тайхо.
Всего будет введено в эксплуатацию 94 пункта проката и 1.000 велосипедов, половина из которых электрические. Общая стоимость составляет около 30,2 млрд. донгов (1,21 млн. долл. США).
Стоимость каждого 30-минутного использования составляет 5.000 донгов (0,2 долл. США) для обычного велосипеда и 10.000 донгов (0,4 долл. США) для электрического.
Стоимость на весь день составит 60.000 донгов (2,4 долл. США) и 120.000 донгов (4,8 долл. США) соответственно.
Будут доступны месячные и годовые билеты. Арендная плата может быть оплачена банковским переводом и электронным кошельком.
В течение пилотного периода Tri Nam Group, инвестор проекта, получит разрешение на бесплатное использование тротуаров в качестве благоприятного условия для развития сервиса, говорится в сообщении ведомства.
Общественная служба проката велосипедов была опробована в Хошимине, городе Вунгтау (провинция Бариа-Вунгтау и городе Куиньон (провинция Биньдинь) и северной провинции Хайзыонг. Модель, которая помогает ограничить количество частных транспортных средств, уменьшить заторы на дорогах и защитить окружающую среду, была тепло принята как местными жителями, так и туристами.
22 марта Народный комитет Ханоя поручил Министерству транспорта разработать проект по развитию общественного велосипедного движения в центральных районах города после того, как модель получила положительные отзывы пассажиров в Хошимине.