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НОВОСТИ

Ханой предлагает бесплатные поездки на двухэтажных автобусах в праздничные дни

Департамент туризма Ханоя 31 августа объявил о бесплатном обслуживании посетителей, совершающих экскурсии на двухэтажных автобусах по городу в дни празднования Национального дня. Департамент туризма Ханоя 31 августа объявил о бесплатном обслуживании посетителей, совершающих экскурсии на двухэтажных автобусах по городу в дни празднования Национального дня.

Бесплатные поездки, доступные с 1 по 4 сентября, распространяются на те, которыми управляют транспортная корпорация Ханоя (Transerco) и и Вьетнамско-Ханойская акционерная компания (Vietnam Sightseeing).

Соответственно, Transerco предлагает три автобуса, курсирующих с 9:00 утра до 17:30 вечера каждый день. Каждая поездка совершается с интервалом в 30 минут.

Между тем, Vietnam Sightseeing курсирует на четырех автобусах с 9:15 утра до 17:45 вечера. Каждая поездка совершается с интервалом в 30 минут.

Ханой также предлагает 80.000 подарочных наборов туристам, посещающим мавзолей Хо Ши Мина во время праздника, каждый из которых включает в себя одну буханку хлеба и бутылку воды или молока.

ИЖВ/ВИА

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