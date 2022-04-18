Ханой: почти 1000 11-летних детей вакцинированы от COVID-19

Делают прививку от COVID-19 для детей в районе Хадонг. Фото: ВИА



16 апреля около 1.000 учеников 6-го класса в 3 районах и уездах: Хадонг, Фусуен и Шокшон были вакцинированы против COVID-19. Завтра (17 апреля) в Ханое будет одновременно введена вакцина «Модерна» для детей этой возрастной группы.

В этой кампании вакцинации будут привиты от COVID-19 ученики 6-го класса (в возрасте от 11 до 11 лет и 10 месяцев), которые не болели COVID-19, вылечились от COVID-19 более три месяца. Для вакцинирования детей используется Модерна 0,25 мл. Вторую инъекцию ребенку сделают через 28 дней после первой.

Непосредственно проинспектировав некоторые точки инъекций, директор Департамента здравоохранения Ханоя Чан Тхи Нхи Ха сказала, что в основном процесс вакцинации строго следовал правилам, от приема, скрининга, инъекции и последующего наблюдения, подготовлены аптечка и средства для оказания первой помощи, группы быстрого реагирования, скорой помощи.

Родители и ученики получают консультацию о вакцине, используемом в этой кампании, дозировке и наблюдении за здоровьем и питании детей.

В настоящее время в целом по городу насчитывается около 1.009.051 ребенка в возрасте 5-11 лет.