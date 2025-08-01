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НОВОСТИ

Ханой построит театр «Жемчужина» площадью 13 000 м² на озере Дамчи

Ханой готовится к благоустройству ландшафта полуострова Куанган в районе Тэйхо, в рамках которого будет реализован новый проект городского дизайна, включающий строительство театра «Жемчужина» площадью 13 000 м² прямо на поверхности озера Дамчи.
  Проектный макет Театра «Жемчужина» – Фото: Народный комитет квартала Тэйхо.  
Власти Тэйхо в сотрудничестве с Институтом градостроительного планирования Ханоя официально обнародовали подробный план развития центральной оси полуострова Куанган. Ключевым элементом проекта станет театр «Жемчужина» — культурное сооружение, которое будет построено на озере Дамчи за счёт частных инвестиций.

Театр, выполненный в современном архитектурном стиле, по ожиданиям, станет важным культурным символом Ханоя и местом проведения политических и культурных мероприятий высокого уровня. Он также будет выполнять функции многофункционального пространства для проведения художественных представлений, развлекательных мероприятий и общественных собраний.

Это объявление подчёркивает стремление Ханоя превратить район Тэйхо в динамичный культурный и туристический центр столицы. На следующем этапе власти Тэйхо поручат соответствующим подразделениям завершить установку границ и провести разметку на местности в соответствии с действующими нормами.

ИЖВ/ВИА

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