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Ханой построит театр «Жемчужина» площадью 13 000 м² на озере Дамчи
Театр, выполненный в современном архитектурном стиле, по ожиданиям, станет важным культурным символом Ханоя и местом проведения политических и культурных мероприятий высокого уровня. Он также будет выполнять функции многофункционального пространства для проведения художественных представлений, развлекательных мероприятий и общественных собраний.
Это объявление подчёркивает стремление Ханоя превратить район Тэйхо в динамичный культурный и туристический центр столицы. На следующем этапе власти Тэйхо поручат соответствующим подразделениям завершить установку границ и провести разметку на местности в соответствии с действующими нормами.