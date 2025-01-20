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Ханой попал в список 50 лучших городов мира
Журнал советует посетителям прогуляться по пешеходным улицам Старого квартала города, попробовать местные блюда, такие как бунча, а также посетить небольшие кофейни в переулках и на крышах столетних магазинов вокруг озера Хоанкием.
Ханой становится все более признанным местом высокой кухни: в 2023 году первый вьетнамский гид Мишлен присвоил звезду трем ресторанам, а именно Tam Vi, Hibana by Koki и Gia Restaurant. В 2024 году коктейль-бар Halflington стал первым представителем Вьетнама в списке 50 лучших в мире, по версии журнала.
Кейптаун (Южная Африка) был признан лучшим местом для отдыха в этом году благодаря своему биоразнообразию и выдающимся природным ландшафтам.
В Азии второе место занял Бангкок (Таиланд), а Чиангмай (Таиланд), Пекин, Шанхай и Гонконг (Китай), Сингапур и Токио (Япония) также заняли заметные позиции в списке.
В то же время другие крупные города, такие как Нью-Йорк (США), Мельбурн (Австралия), Лондон (Великобритания) и Сидней (Австралия), сохранили свое присутствие в списке благодаря своим отличительным особенностям в области искусства, музыки, гастрономии и стиля жизни.
Каждый год журнал Time Out изучает атмосферу городской жизни, опрашивая тысячи местных жителей по всему миру о жизни в их родных городах. В этом году было опрошено более 18 500 человек, чтобы узнать их мнение обо всем: от еды и ночной жизни до культуры, доступности, уровня счастья и общего настроения в городе.